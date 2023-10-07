В ответ на "неприемлемые действия": США высылают из страны российских дипломатов

В Госдепартаменте заявили, что "ответили взаимностью" России, объявив персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в США.

Двое дипломатов из посольства Российской Федерации в Вашингтоне были высланы из США. Об этом пишет CNN со ссылкой на представителя Государственного департамента США.

"Госдепартамент ответил взаимностью, объявив персонами нон грата двух сотрудников российского посольства, работающих в Соединенных Штатах", — сказал представитель ведомства.

Сообщается, что этот шаг стал ответом на высылку из РФ двух американских дипломатов. В США заявили, что не потерпят преследований своих дипломатов со стороны российского правительства.

"Действия департамента посылают четкий сигнал о том, что неприемлемые действия против сотрудников нашего посольства в Москве будут иметь последствия", — заявили в Госдепартаменте.

Как отмечают журналисты, в прошлом месяце МИД РФ вызвало посла США Линн Трейси. Ей сообщили, что два американских дипломата Джеффри Силлин и Дэвид Бернштейн теперь являются "персонами нон грата" и обязаны покинуть страну в течение недели.

В Москве заявили, что Силлин и Бернштейн якобы занимались "противоправной деятельностью", направленной на "причинение вреда национальной безопасности РФ".

Напомним, 7 февраля в МИД РФ потребовали от посольства США в Москве прекратить вмешательство во внутренние дела России. В ведомстве заявили о "злонамеренной активности" дипмиссии в инфопространстве.

Позже, 13 февраля, в американском посольстве призвали граждан США покинуть РФ. В ведомстве предупредили американцев о возможных задержаниях российскими службами безопасности, преследованиях и произвольном применения законодательства.