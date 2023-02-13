Отправят на войну: посольство США призвало американцев покинуть РФ из-за риска мобилизации

Российские силовики могут произвольно задержать граждан Соединенных Штатов и задерживать вызов консулов. Особое предупреждение касается поездок в приграничные с Украиной районы — там могут забрать частную собственность под предлогом военного положения.

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Граждан Соединенных Штатов призывают не въезжать в Россию из-за непредсказуемых последствий ее полномасштабного вторжения в Украину. Американцы, находящиеся на территории РФ, должны срочно выехать, сказано в рекомендациях на сайте американского посольства.

Дипломаты напоминают о возможности преследований граждан США, задержаний российскими службами безопасности и произвольного применения законодательства.

"Соблюдайте повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний", — указала дипмисссия.

Возможности правительства США по оказанию услуг находящимся в России американцам весьма ограничены, особенно в районах, расположенных далеко от посольства США в Москве. Правительство РФ ограничило поездки сотрудников посольства и персонала, а консульские услуги приостановлены.

[ + – ] Возможности посольства США в России по оказанию услуг американцам сильно ограничены

Москва в любой момент может отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, отправить в армию или препятствовать выезду из страны, говорится в заявлении.

Граждане США должны учитывать, что американские кредитные и дебетовые карты не работают в России. Возможности электронного перевода денег из США ограничены из-за санкций против российских банков, напомнили дипломаты.

Американцам советуют избегать поездок в приграничные с Украиной области

Особое внимание дипучреждение уделило ситуации на юго-западе России, где введено военное положение в приграничных с Украиной регионах (Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Ростовская и Краснодарская области).

"Режим военного положения позволяет быстро вводить комендантский час, забирать частную собственность, ограничивать свободу передвижения и массовые собрания. Граждане США должны избегать любых поездок в эти районы", — подытожили дипломаты.

У посольства США в России имеются серьезные ограничения в возможностях помочь американцам с выездом. Желающие покинуть Россию, по словам работников посольства, должны быстро принять самостоятельные меры.

"Российские спецслужбы могут не уведомить посольство о задержании гражданина США и необоснованно задерживать консульскую помощь. Силовики все чаще произвольно применяют законы в отношении иностранных и международных организаций, которые они считают нежелательными", — отметило посольство.

Напомним, что подобный призыв посольства США к американцам звучал в сентябре 2022 года. Тогда гражданам США советовали не участвовать в каких-либо протестах и не фотографировать силовиков.

МИД России 7 февраля требовало от посольства США прекратить "вмешательство во внутренние дела" страны. Российские чиновники считают, что американские дипломаты распространяют фейки и дискредитируют ВС РФ.

В июле прошлого года посольство США в России убрало адрес с официального сайта. Власти РФ изменили название улицы, где расположено здание дипмиссии, с Большого Девятинского переулка на "площадь Донецкой Народной Республики".