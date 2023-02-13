Відправлять на війну: посольство США закликало американців залишити РФ через ризик мобілізації

Російські силовики можуть довільно затримувати громадян Сполучених Штатів та затримувати виклик консулів. Особливе попередження стосується поїздок до прикордонних з Україною районів — там можуть забрати приватну власність на підставі воєнного стану.

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Громадян Сполучених Штатів закликають не в'їжджати до Росії через непередбачувані наслідки її повномасштабного вторгнення в Україну. Американці, які перебувають на території РФ, мають терміново виїхати, йдеться у рекомендаціях на сайті американського посольства.

Дипломати нагадують про можливість переслідувань громадян США, затримання російськими службами безпеки та довільного застосування законодавства.

"Дотримуйтесь підвищеної обережності через ризик неправомірних затримань", — зазначила дипмісія.

Можливості уряду США з надання послуг американцям, які перебувають у Росії, дуже обмежені, особливо в районах, розташованих далеко від посольства США в Москві. Уряд РФ обмежив поїздки співробітників посольства та персоналу, а консульські послуги призупинено.

[ + – ] Можливості посольства США в Росії щодо надання послуг американцям дуже обмежені

Москва в будь-який момент може відмовити американцям, які перебувають у Росії, у визнанні подвійного громадянства, позбавити їх доступу до консульської допомоги, відправити в армію або перешкоджати виїзду з країни, йдеться в заяві.

Громадяни США повинні враховувати, що американські кредитні та дебетові картки не працюють у Росії. Можливості електронного переказу грошей зі США обмежені через санкції проти російських банків, нагадали дипломати.

Американцям радять уникати поїздок у прикордонні з Україною області

Особливу увагу дипустанова приділила ситуації на південному заході Росії, де введено воєнний стан у прикордонних з Україною регіонах (Брянська, Курська, Бєлгородська, Воронезька, Ростовська та Краснодарська області).

"Режим воєнного стану дозволяє швидко вводити комендантську годину, забирати приватну власність, обмежувати свободу пересування та масові збори. Громадяни США повинні уникати будь-яких поїздок до цих районів", — підсумували дипломати.

Посольство США в Росії має серйозні обмеження в можливостях допомогти американцям з виїздом. Охочі залишити Росію, за словами працівників посольства, мають швидко вжити самостійних заходів.

"Російські спецслужби можуть не повідомити посольство про затримання громадянина США та необґрунтовано затримувати консульську допомогу. Силовики все частіше довільно застосовують закони щодо іноземних та міжнародних організацій, які вони вважають небажаними", — зазначило посольство.

Нагадаємо, що подібний заклик посольства США до американців звучав у вересні 2022 року. Тоді громадянам США радили не брати участь у будь-яких протестах та не фотографувати силовиків.

МЗС Росії 7 лютого вимагало від посольства США припинити "втручання у внутрішні справи" країни. Російські чиновники вважають, що американські дипломати розповсюджують фейки та дискредитують ЗС РФ.

У липні минулого року посольство США в Росії прибрало адресу з офіційного сайту. Влада РФ змінила назву вулиці, де розташована будівля дипмісії, з Великого Дев'ятинського провулка на "площу Донецької Народної Республіки".