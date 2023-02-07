Дипломати втрутилися у справи РФ: Москва звинуватила посольство США у "розповсюдженні фейків", – ЗМІ

Американському послу Лінн Трейсі вручили ноту з вимогою припинити "зловмисну активність". Деяких дипломатів можуть висилати за розпал ворожнечі в суспільстві, розповіли журналісти.

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Посольство США в Москві 7 лютого отримало ноту з вимогою припинити втручання у внутрішні справи Росії. Про це пише російське агентство ТАРС із посиланням на джерело, близьке до керівництва російського міністерства закордонних справ.

У МЗС РФ вимагають припинити дії, несумісні зі статусом дипломатичного представництва. Співрозмовник розповів про "зловмисну активність" дипмісії в інфопросторі.

Американські дипломати дозволяють собі "неналежні висловлювання про керівництво країни перебування і поширюють фейки" про російських окупантів. Москва заборонила дискредитацію ЗС РФ на законодавчому рівні, доповнює джерело.

[ + – ] Росія обіцяє висилати співробітників посольства США, причетних до втручання у внутрішні справи

Як стверджує співрозмовник журналістів, співробітників посольства звинуватили в рекрутингу "агентів впливу" для підтримки розбрату в російському суспільстві та підбурюванні до антидержавних виступів".

"Причетні до цього співробітники будуть висилатися, незважаючи на посади", — заявив чиновник.

Новому послу США в Росії Лінн Трейсі, яку ухвалили в МЗС 30 січня для вручення копій вірчих грамот, зробили уявлення про необхідність суворого дотримання законів Росії РФ.

"Російська сторона не має наміру миритися з антиросійською пропагандою, що тиражується інформаційними ресурсами посольства США, і має намір використовувати для її нейтралізації всі доступні засоби", — сказало джерело.

"РІА Новини" з посиланням на власне джерело, близьке до керівництва дипвідомства, пише про вручення Трейсі офіційної ноти 7 лютого.

Посольство США у Росії на момент публікації новини не коментувало ініціативу МЗС Росії.

Лінн Трейсі стала послом США в Москві наприкінці 2022 року, це перша в історії жінка на цій посаді. Спікер російського міністерства Марія Захарова сподівалася, що новий посол "враховуватиме помилки попередників і не втручатиметься у внутрішні справи Росії".

Нагадаємо, що у вересні минулого року посольство США в Москві радило своїм громадянам негайно виїжджати з Росії. Побоювання пов'язані з можливою перешкодою виїзду з країни-агресора та довільним призовом до армії.

У листопаді минулого року американське видання The New York Times з'ясувало, як Росія проводила інформаційну операцію з втручання у результати виборів у США та підтримку України.