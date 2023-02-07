Дипломаты вмешались в дела РФ: Москва обвинила посольство США в "распространении фейков", – СМИ

Американскому послу Линн Трейси вручили ноту с требованием прекратить "злонамеренную активность". Некоторых дипломатов могут высылать за разжигание раздора в обществе, рассказали журналисты.

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Посольство США в Москве 7 февраля получило ноту с требованием прекратить вмешательство во внутренние дела России. Об этом пишет российское агентство ТАСС со ссылкой на источник, близкий к руководству российского министерства иностранных дел.

В МИД РФ требуют прекратить действия, несовместимые со статусом дипломатического представительства. Собеседник рассказал о "злонамеренной активности" дипмиссии в инфопространстве.

Американские дипломаты позволяют себе "неподобающие высказывания о руководстве страны пребывания и распространяют фейки" о российских оккупантах. Москва запретила дискредитацию ВС РФ на законодательном уровне, дополняет источник.

[ + – ] Россия обещает высылать сотрудников посольства США, причастных к вмешательству во внутренние дела

Как утверждает собеседник журналистов, сотрудников посольства обвинили в рекрутинге "агентов влияния" для поддержания раздора в российском обществе и подстрекательстве к антигосударственным выступлениям".

"Причастные к этому сотрудники будут высылаться, невзирая на занимаемые должности", — заявил чиновник.

Новому послу США в России Линн Трейси, которую приняли в МИД 30 января для вручения копий верительных грамот, сделали представление о необходимости строгого соблюдения законов России РФ.

"Российская сторона не намерена мириться с антироссийской пропагандой, тиражируемой информационными ресурсами посольства США, и намерена использовать для ее нейтрализации все доступные средства", — сказал источник.

"РИА Новости" со ссылкой на собственный источник, близкий к руководству дипведомства, пишет о вручении Трейси официальной ноты 7 февраля.

Посольство США в России на момент публикации новости не комментировало инициативу МИД России.

Линн Трейси стала послом США в Москве в конце 2022 года, это первая в истории женщина на данной должности. Спикер российского министерства Мария Захарова надеялась, что новый посол будет "учитывать ошибки предшественников и не станет вмешиваться во внутренние дела России".

Напомним, что в сентябре прошлого года посольство США в Москве советовало своим гражданам немедленно выезжать из России. Опасения связаны с возможным препятствием выезда из страны-агрессора и произвольным призывом в армию.

В ноябре прошлого года американское издание The New York Times выяснило, как Россия проводила информационную операцию по вмешательству в результаты выборов в США и поддержку Украины.