После встречи Кима и Путина КНДР резко нарастила перевозки в Россию (спутниковые снимки)

Резкое увеличение железнодорожного движения, вероятно, свидетельствует о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию.

Исследование, проведенное американским Центром стратегических и международных исследований в рамках проекта "Beyond Parallel", выявило значительное увеличение объемов грузоперевозок между Северной Кореей и Россией после встречи руководителей обеих стран в сентябре. Об этом говорится в публикации Beyond Parallel.

Спутниковая фотография железнодорожного объекта в городе Туманган, находящемся у границы с Россией, сделанная 5 октября 2023 года, показала уникальное явление — на территории было зафиксировано рекордное количество грузовых вагонов, их общее число составило около 73.

Активность в Тумангане намного выше той, которую американские аналитики из Beyond Parallel наблюдали на объекте в течение последних пяти лет – даже до пандемии коронавируса. К тому же, рядом с ним продолжается строительство, вероятно, нового складского помещения.

"Учитывая то, что Ким и Путин обсудили на последнем саммите некоторые вопросы военного обмена и сотрудничества, резкое увеличение железнодорожного движения, вероятно, свидетельствует о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", – говорится в публикации.

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Напомним, в сентябре западные СМИ писали, что США готовы "без колебаний" отреагировать, если КНДР будет поставлять оружие в РФ. По словам представителя Госдепа Мэтью Миллера, Штаты уже ввели санкции против организаций, которые способствовали оружейным сделкам между Пхеньяном и Москвой.

Северная Корея может поставить РФ широкий список вооружений. Это могут быть дроны и ракеты KN-23 (практически копия российских баллистических ракет "Искандер"). Самоходные гаубицы и многопусковые ракетные системы. Большую часть текущего года Пхеньян поставлял Москве боеприпасы для ракет типа "Катюша" калибра 152 мм.