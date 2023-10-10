Перевернулся после столкновения: в Румынии в ДТП попал автобус с 82 украинцами (видео)

На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. Введен в действие "красный план вмешательства". Он предназначен для особо серьезных событий со значительным количеством пострадавших.

В Румынии произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. В нем находились 82 пассажира — все они граждане Украины. Об этом пишет румынское издание Mediafax.

Дорожно-транспортное произошло в районе румынского города Хыршова (уезд Констанца). После столкновения автобус перевернулся.

Местные власти ввели в действие "красный план вмешательства". Он предназначен для особо серьезных событий. На место ЧП прибыли пожарные, спасатели и врачи.

Известно о пострадавших — им оказали помощь на месте и отправили в больницу.

В сети сообщают, что по предварительной информации, у автобуса лопнула шина, и поэтому он перевернулся. Всего в больницу доставлены 7 человек, в частности, 2 детей 12 и 13 лет.

Напомним, что в Италии произошла масштабная автокатастрофа с участием туристического автобуса. Среди 21 погибшего оказалось девять украинцев. Среди них три подруги из Славянска, которые приехали на отдых.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. В результате столкновения погибли два человека.