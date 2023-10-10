Известная порноактриса осталась без работы в Playboy из-за поддержки ХАМАС

Девушка оправдывала действия боевиков в Израиле и дала советы, как им правильно снимать их насильственные видео на телефон.

Playboy разорвал контракт с бывшей порнозвездой Миа Халифой из-за поддержки ХАМАС. Девушка оправдала действия боевиков и назвала их борцами за свободу. Об этом сообщает DailyMail.

"Миа допустила отвратительные и плохие комментарии, поддерживая нападение ХАМАС на Израиль и убийства невинных мужчин, женщин и детей. В Playboy мы поощряем свободу выражения взглядов, но у нас есть политика абсолютной нетерпимости к разжиганию ненависти. Мы ожидаем, что Миа поймет, что ее слова и действия имеют последствия", — заявили в компании.

Пользователей предупредили, что Playboy прекращает деловые отношения с Мией Халифой. Также исчезли все предыдущие публикации с ней.

Сама же бывшая порноактриса в своей заметке назвала боевиков ХАМАС "борцами за свободу".

"Если вы можете смотреть на ситуацию в Палестине и не быть на стороне палестинцев, то вы на неправильной стороне апартеида, и история это покажет со временем", — написала она в своем Твиттере.

Также она дала советы боевикам, как правильно снимать их насильственные видео.

"Может ли кто-то, пожалуйста, сказать борцам за свободу в Палестине переворачивать свои телефоны и снимать горизонтальные видео", — написала она.

Публикации Халифы не остались без внимания еще одного ее работодателя — компании Red Light Holland, которая производит и распространяет "волшебные грибы". Оттуда девушку тоже "попросили".

"Это такой ужасный твит, Мия. Считайте себя немедленно уволенной. Просто отвратительно. Пожалуйста, развивайтесь и станьте лучшим человеком. Тот факт, что вы оправдываете смерть, изнасилование, избиение и захват заложников, действительно отвратительно. Никакими словами нельзя объяснить ваше невежество", — написал в Твиттере директор компании Тодд Шапиро, отвечая на один из ее выше приведенных твитов.

Халифа отреагировала на то, что потеряла контакты постом, в котором не было и намека на раскаяние.

"Я бы сказала, что поддержка Палестины лишила меня возможностей для бизнеса, но я больше злюсь на себя за то, что не проверила, не веду ли я дела с сионистами. Моя ошибка", — написала она.

Напомним, что представитель Белого дома Джон Кирби чуть не заплакал в эфире, посвященном палестинскому исламистскому движению ХАМАС на Израиль.

Ранее сообщалось, что 7 октября ХАМАС атаковал Израиль с территории Сектора Газа. ЦАХАЛ объявил военное положение и начал операцию "Железные мечи". 8 октября Израиль официально объявил о войне и ввел в действие "пункт 40 Алеф".