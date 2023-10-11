Газопровод в Балтийском море могли повредить специально, — президент Финляндии (карта)

Вопрос аварии на газопроводе в Балтийском море, по словам главы НАТО Йенса Столтенберга, будет рассматриваться на встрече министров обороны альянса, которая состоится на этой неделе в Брюсселе.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил 10 октября, что повреждение подводного газопровода и телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, вероятно, вызвано внешними действиями. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Он подчеркнул, что повреждение подводной инфраструктуры было воспринято серьезно, хотя эти события не влияют на безопасность снабжения страны. Зато власти прилагают все усилия, чтобы провести детальное расследование.

"Расследование будет продолжаться в сотрудничестве Финляндии и Эстонии. Мы также в постоянном контакте с нашими союзниками и партнерами. Сегодня я обсуждал это с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. НАТО готово помочь в расследовании", — подчеркнул Ниинистьо.

Газопровод в Балтийском море между Финляндией и Эстонией был открыт в 2020 году Фото: Из открытых источников

О вероятном взрыве заявил 10 октября также Норвежский сейсмологический институт (NORSAR). Речь идет именно о том месте, где 8 октября в море между Финляндией и Эстонией была обнаружена утечка газа из трубопровода.

"Локальная магнитуда оценена в 1,0, что намного меньше, чем взрыв на "Северном потоке", зафиксированный в сентябре 2022 года. Оценки как местоположения, так и магнитуды связаны с большой неопределенностью. Дальнейший анализ данных продолжается", — говорится в сообщении.

В заявлении специалисты NORSAR упоминают ряд взрывов в сентябре 2022 года, которые привели к разрыву трех из четырех трубопроводов Nord Stream 1 и Nord Stream 2, основного канала экспорта российского природного газа в Западную Европу.

"Дания, Швеция и Германия начали расследование инцидента, который был признан диверсией, но дело остается нераскрытым", — уточнили в институте.

Военно-морские силы Эстонии сообщили информагентствам, что проводят расследование вместе с финскими военными. В дополнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг написал в X (Twitter), что альянс готов поддержать союзников.

Поскольку обе страны — Финляндия и Эстония — являются государствами-членами Североатлантического блока, Столтенберг отметил, что этот вопрос будет рассматриваться на встрече министров обороны НАТО, которая состоится на этой неделе в Брюсселе.

Что случилось

8 октября финские и эстонские операторы газовых систем заявили, что заметили необычное падение давления в трубопроводе Baltic connector, после чего перекрыли подачу газа.

9 октября компания Gasgrid Finland заявила, что единственной возможной причиной падения давления в трубопроводе Baltic connector является отверстие в трубе.

10 октября власти Финляндии объявили, что определили место аварии — 77-й километр подводного трубопровода.

В расследовании инцидента участвуют Служба разведки безопасности Финляндии (Supo) и Пограничная охрана Финляндии. Национальное бюро расследований Финляндии (NBI) сообщило, что сделает заявление позже.

Baltic connector — что известно

Газопровод был введен в эксплуатацию в 2020 году. Пролегает через Финский залив от финского города Инкоо до эстонского порта Палдиски. Он является двунаправленным и транспортирует природный газ между Финляндией и Эстонией в зависимости от спроса и предложения.

Baltic connector — единственный канал импорта газа в Финляндию, кроме сжиженного природного газа, с тех пор как российский импорт был прекращен в мае 2022 года после введения санкций. Газопровод связывает новый финский терминал LNG с Эстонией. За прошлый год похожие плавучие терминалы появились по всей Европе.

Напомним, Фокус писал, что НАТО запускают центр защиты подводной инфраструктуры из-за возможных диверсий РФ.

Кроме того, Фокус сообщал, что перед взрывом на газопроводе в Полтавской области был замечен дрон.

Ранее мы отмечали, что в сентябре 2023 года РФ впервые в текущем году нанесла удар по объекту энергетической инфраструктуры. После обстрела в городе Ровно несколько часов не было электроснабжения.