Обещал прекратить военную помощь Украине: Фицо сформировал коалицию в парламенте Словакии

Лидер словацкой партии SMER Роберт Фицо выиграл выборы, обещая прекратить поддержку Киева и критикуя санкции против РФ.

Победивший на выборах в Словакии лидер партии "Курс — социальная демократия" (SMER) Роберт Фицо в среду, 11 октября, подписал соглашения с левоцентристским "Голосом" (HLAS) и националистической SNS о формировании нового правительства. Коалиционные соглашения закрепляют обязательства партий, которые сформируют правительство, "сохранять основную внешнеполитическую позицию страны как члена НАТО и ЕС". Ожидается, что новое правительство выполнит предвыборную программу Фицо и заблокирует военную помощь Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Стороны… гарантируют внешнеполитическую ориентацию Словацкой Республики на основе членства Словакии в Европейском Союзе, НАТО и других значимых международных организациях при полном уважении суверенитета и национальных интересов", — говорится в меморандуме.

О своих внешнеполитических планах коалиция подробностей не сообщила.

Фицо, который также критиковал санкции в отношении России, возглавит новое правительство перед саммитом ЕС 26-27 октября, где тема Украины будет занимать центральное место в повестке дня.

По мнению аналитиков, левоцентристская партия "Голос" и прагматизм Фицо, который был присущ ему во время прошлого премьерства в 2006-2010 и 2012-2018 годах, частично притупят смену политического курса Словакии.

Приход к власти Роберта Фицо усилит антиукраинскую позицию Венгрии в Евросоюзе, когда другие члены ЕС пытаются сохранить единство в поддержке Украины.

Наопмним, Фицо заявил, что в украинской армии служат "фашисты". Во время выступления в Зволене по случаю годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания Фицо назвал полк "Азов" "фашистским" формированием.

Ранее Фокус писал, что означает для Украины приход к власти пророссийских сил в Словакии. Война в Украине затягивается, поэтому результаты выборов в Словакии журналисты называют признаком снижения поддержки Киева на Западе.