РФ требует открыть небо над Европой и США: МИД пожаловалось на санкции против гражданской авиации

МИД России обвинил в нарушении Чикагской конвенции 37 стран Запада и потребовал от ICAO "эффективного и беспристрастного" реагирования на ситуацию.

Закрытие воздушного пространства и санкции против российской гражданской авиации "являются нарушением Чикагской конвенции" странами Запада. С таким заявлением МИД РФ обратился в международную организацию гражданской авиации (ICAO), инициировав разбирательство. Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Россия возложила ответственность за нарушение конвенции на 37 стран: 27 членов Евросоюза, США, Канаду, Великобританию, Исландию, Норвегию, Швейцарию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию и Монако.

Министерство иностранных дел России подало жалобу на основании "неправомерных односторонних ограничительных мер дискриминационного характера по отношению к Российской Федерации и ее авиапредприятиям", введенных этими странами после начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину.

В числе "нарушений" указаны:

закрытие неба для российских авиаперевозчиков;

запрет на поставку воздушных судов и запчастей к ним;

прекращение техобслуживания и страхования самолетов;

арест бортов, находящихся за пределами России;

ограничение доступа к метеорологическим данным для навигации воздушных судов.

В жалобе отмечается, что действия, направленные против авиаотрасли РФ, "поставили под угрозу безопасность полетов" и "серьезно подорвали взаимное доверие".

"Российская Федерация как одна из ведущих авиационных держав твердо намерена добиваться прекращения всех указанных нарушений… Рассчитываем, что Совет ИКАО эффективно и беспристрастно среагирует на ситуацию в условиях беспрецедентно масштабного игнорирования ответчиками своих международно-правовых обязательств", – говорится в заявлении российского МИД.

Напомним, в октябре 2022 года Россию выкинули из совета ICAO. РФ потребовала повторного голосования, но это назвали "беспрецендентным" явлением и в просьбе отказали.

Ранее Фокус писал, что Россия обходит санкции США и покупает запчасти для самолетов на миллионы долларов. По словам журналистов, в 2022 году на склады "Аэрофлота" и других компаний проскочили десятки партий американских запчастей на сумму более 14 млн долларов.