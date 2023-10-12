"Нетаньяху подвел нас": Трамп раскритиковал Израиль после атаки боевиков ХАМАС

По словам бывшего главы Белого дома, если бы он победил на президентских выборах 2020 года — Израиль процветал, а Иран бы никогда не решился участвовать в подобном конфликте.

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп высказался с критикой в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху после нападения боевиков ХАМАС. Об этом пишет Politico.

Такое заявление Трамп сделал во время выступления в конференц-центре города Палм-Бич во Флориде.

В своей почти двухчасовой речи Трамп упомянул о том, что помог перенести американское посольство в Иерусалим, а также об Авраамском договоре, формализующем дипломатические отношения между Израилем, ОАЭ и Бахрейном.

Трамп также высказался о том, что могло бы быть, выиграй он президентские выборы 2020 года вместо действующего главы государства Джо Байдена.

"Израиль процветал бы, у него не было бы никаких проблем. Иран никогда бы не играл в эту игру", — предположил бывший президент.

Вместо этого мир оказался на пороге Третьей мировой войны, сказал Трамп. Он в очередной раз прошелся по своим политическим оппонентам: Байдена назвал "совершенно некомпетентным", а людей из его администрации — "глупыми".

Высказался с критикой и в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Тот, по его словам, не помог США устранить Касема Сулеймани, руководителя подразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции, отвечавшего за секретные военные операции.

В январе 2020 Сулеймани был убит во время атаки американского беспилотника возле Международного аэропорта в Багдаде.

"Я никогда не забуду, что Биби Нетаньяху подвел нас. Это было ужасно", — отметил Трамп.

В ответ на это конкурирующий с Трампом за выдвижение на президентских выборах от республиканской партии Рон ДеСантис назвал абсурдом то, "что кто-то, а тем более баллотирующийся в президенты, решает критиковать нашего друга и союзника Израиль".

Напомним, что бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил Трампа в разжигании войн в Украине и Израиле.

Также сообщалось, что Трамп посоветовал Украине отдать РФ русскоязычные области, якобы это позволит сохранить страну.