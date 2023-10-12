Путин совершил первый зарубежный визит после выдачи ордера МУС на его арест (фото, видео)

Президент России встретился с лидером Кыргызстана Садыром Жапаровыми и вручил ему государственную награду РФ. Главы двух стран подписали пакет документов.

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил Кыргызстан. Российский лидер впервые совершил зарубежную поездку после выдачи ордера Международного уголовного суда (МУС) на его арест. Об этом сообщила пресс-служба Кремля 12 октября.

Владимир Путин встретился с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым в государственной резиденции "Ала-Арча". Сообщается, что главы двух страны подписали пакет документов.

Путин прибыл в Кыргызстан

Садыр Жапаров заявил, что визит Владимира Путина носит "символический смысл". Российский президент приехал в Кыргызстан к 20-летию открытия в стране российской авиабазы Кант, а также к 30-летию Киргизско-российского славянского университета.

Президент Кыргызстана выразил надежду на "углубление киргизско-российских отношений" и заявил, что для этого есть "широкие перспективы".

РФ и Кыргызстан подписали пакет документов. Фото: kremlin.ru

В свою очередь Владимир Путин указал на то, что РФ является одним из главных партнеров Кыргызстана в сфере торговли и экономики.

Российский президент отметил, что Москва активно инвестирует в киргизскую экономику. Так, в 2022 году товарооборот между странами вырос на 37% и составил почти 3 миллиарда долларов. В первой половине 2023 года этот показатель возрос еще на 17,9%.

В ходе своего визита Владимир Путин также вручил Садыру Жапарову государственную награду РФ – орден Почета. По словам президента РФ, Жапаров много сделал для улучшения отношений Москвы и Бишкека.

Владимир Путин вручил Садыру Жапарову орден Почета Фото: kremlin.ru

Напомним, о возможном визите Владимира Путина в Кыргызстан стало известно 11 октября. СМИ отметили, что Глава Кремля редко посещает другие страны после начала полномасштабного вторжения в Украину и с тех пор, как МУС в марте выписал ордер на его арест из-за подозрения в незаконной депортации украинских детей.

Ранее, 9 мая, Садыр Жапаров стал одним из немногих иностранных лидеров, посетивших военный парад в Москве. На Красную площадь также прибыли лидеры Беларуси, Армении, Туркменистана, Узбекистана и Казахстана.