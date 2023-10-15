Эвакуировали 200 человек: в Польше на избирательных участках прогремели взрывы, — СМИ (видео)

По словам журналистов, взрывы прогремели в Варшаве до 25 минут до закрытия участков. Возле одного из помещений силовики также обнаружили подозрительный рюкзак.

В воскресенье, 15 октября, в Варшаве на трех избирательных участках за 25 минут до закрытия раздались взрывы. В настоящее время полиция проводит проверку. Об этом пишут в польском издании Wirtualna Polska.

Журналисты со ссылкой на представителя столичной полиции Сильвестра Марчака сообщают, что с избирательных участков эвакуировали 200 человек. Возле одного из помещений был найден рюкзак. На месте работают саперы. Правоохранители оцепили здание, где расположены комитеты. Национальная избирательная комиссия пока не прокомментировала эти сообщения.

В польских СМИ добавляют, что вечером перед избирательными участками в Варшаве были очереди. На некоторых участках для голосования ожидали до 300 человек. Ни полиция, ни Нацизбирком пока не сообщили, была ли очередь в помещения, где работали службы.

Напомним, 15 октября в Польше проходили парламентские выборы, которые должны определить дальнейший путь страны на ближайшие годы — либо у власти третий раз подряд будут правые, либо — оппозиционная коалиция.

По результатам экзитпола IPSOS, который проводился в 22:00 по киевскому времени после завершения парламентских выборов, формальным победителем с результатом в 36,8% стала действующая партия власти "Право и Справедливость". Однако, таких результатов не хватит для формирования большинства.

На втором месте "Гражданская коалиция" с результатом в 31,6%, которую возглавляет бывший президент Дональд Туск.

Третье место – у партии "Третий путь", которая может получить 13,0%. Четвертым идет объединение левых сил с 8,6%.

Эксперты говорили Фокусу, если по итогам выборов в Сейме будет сформирована оппозиционная коалиция, для Украины это будет наиболее приемлемый вариант, так как либералы более лояльны к нашей стране, и в перспективе помогут снизить противостояние в вопросах национальной памяти.

А вот коалиция партии Ярослава Качиньского и ультраправой "Конфедерации" в Сейме может ухудшить польско-украинские отношения в вопросах военного сотрудничества. Как известно, ультраправая политическая сила выступает за ограничение военной помощи для Киева.

Фокус ранее писал о том, что в Польше пригрозили заблокировать вступление Украины в ЕС из-за зернового кризиса. Министр сельского хозяйства Роберт Телус дал понять, что Варшава готова давить на самые чувствительные точки Киева. Венгрия, в свою очередь, пригрозила тем же, используя в качестве предлога тему нацменьшинств, на которой давно спекулирует.