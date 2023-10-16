В Ленинградской области перевернулась лодка с силовиками: выжили не все, — СМИ

Четверо россиян рыбачили в вечернее время суток на местном озере, в этот момент их моторная лодка перевернулась. Выжили лишь двое, а тело одного их них до сих пор ищут.

Во время рыбалки на озере Михалевское в Ленинградской области России перевернулась лодка с прокурором, участковым полицейским, оперативников Главного управления Генштаба ВС РФ (ГРУ), а также еще одним гражданским. Из четверых мужчин только двое смогли выбраться на берег. Об этом 16 октября сообщает российское медиа Baza.

Сообщается, что инцидент имел место 14 октября. Компания друзей отдыхала на турбазе в поселке Маслово. Вечером они отправились на рыбалку на моторной лодке, однако около 9 вечера лодка перевернулась.

33-летний прокурор из Петербурга по имени Александр С. и 33-летний оперативник ГРУ по имени Марат М. сумели добраться до берега, в то время как двое других друзей — 33-летний участковый полицейский Алексей К. и гражданский Гайг Т. — погибли.

В настоящее время спасатели продолжают поиски гражданина Алексея К. Позже Информацию об инциденте на озере в Выборгском районе также подтвердило региональное медиа 47news. По словам журналистов, спасатели обследовали акваторию, но поиски результатов не принесли.

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