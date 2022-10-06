У берегов Греции перевернулась лодка с мигрантами: 16 женщин погибли (фото)

Судно с около 40 мигрантами затонуло неподалеку от острова Лесбос. Греческие власти уже обратились к Турции с требованием пресечь незаконное пересечение границы из-за плохих погодных условий.

Related video

По меньшей мере 16 женщин погибли после того, как лодка с мигрантами затонула у греческого острова Лесбос в Эгейском море неподалеку берегов Турции утром в четверг, 6 октября. Это стало вторым случаем морской катастрофы с мигрантами менее чем за сутки. Об этом со ссылкой на береговую охрану Греции сообщает издание Guardian.

Всего на затонувшей лодке находилось около 40 человек, из моря было извлечено 16 тел, еще 9 женщин были спасены, а около 15 мигрантов пропали без вести.

Министр миграции Греции Нотис Митарачи призвал Турцию предпринять "немедленные меры для предотвращения всех незаконных выездов из-за суровых погодных условий".

"Уже сегодня в Эгейском море погибло много жизней, люди тонут в немореходных судах. ЕС должен действовать", — заявил чиновник.

В предыдущем инциденте греческая береговая охрана спасла около 80 мигрантов, чья лодка затонула в среду после столкновения со скалами недалеко от острова Китира на юге Греции. Еще 15 человек пропали без вести, операция по их поиску продолжается.

Издание напомнило, что Греция оказалась в центре мигрантского кризиса в 2015-2016 годах, когда в страну прибыл миллион мигрантов из Сирии, Ирака и Афганистана — в основном они проникали в страну через Турцию. Греческие власти говорят, что в последнее время они наблюдают резкое увеличение попыток въезда через острова страны и сухопутную границу с Турцией.

Напомним, ранее турецкие чиновники сообщили, что греческие пограничники перехватили в море лодку с мигрантами и вывезли в территориальные воды Турции.

В сентябре по меньшей мере 73 человека утонули после того, как лодка с мигрантами из Ливана затонула у побережья Сирии.