В Эгейском море греческие военные вытолкали в воды Турции лодку с нелегалами (видео)

Мигранты были спасены сотрудниками турецкой береговой охраны. Комментируя событие, турецкие СМИ обвинили греческих пограничников в нарушении норм международного гуманитарного права.

Греческие пограничники перехватили в море лодку с мигрантами и вывезли в территориальные воды Турции. Как сообщает в Twitter Министерство национальной обороны Турции, 24 июля греческий катер береговой охраны доставил со стороны острова Родос резиновую лодку с мигрантами и вытолкал ее в турецкие воды к югу от городов Бозбурун и Мармарис.

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Происшествие было зафиксировано беспилотником турецких военно-морских сил, который патрулировал территориальные воды.

"О ситуации было немедленно сообщено командованию береговой охраны, и нелегальные мигранты были спасены бойцами береговой охраны", — говорится в сообщении Минобороны.

Турецкое информационное агентство "Анадолу" пишет, что инцидент произошел в Эгейском море. По мнению обозревателей, греческая сторона продолжает насильно выдворять лодки с нелегальными мигрантами в сторону турецкого побережья, чем нарушает нормы гуманитарного права.

"Холодная война" между Турцией и Грецией

В последнее время между лидерами двух государств возникли натянутые отношения. После того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган публично заявил, что для него "больше не существует никого по имени Мицотакис", греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис сообщил, что больше не намерен принимать участие во взаимных оскорблениях.

В итоге между двумя странами в Эгейском море началось противостояние, в основе которого — разногласия в вопросах водных границ между государствами. Дело в том, что в Эгейском море расположены месторождения природного газа, и Турция на протяжении нескольких лет подвергает сомнению правильность Лозанского договора 1923 года, согласно которому большая часть островов в регионе принадлежит Греции.

В свою очередь греческая сторона жалуется, что самолеты Турции несколько раз нарушили воздушное пространство Греции, на что Эрдоган ответил, что подобные провокации Афины себе позволяют в связи с сотрудничеством с США.

Ранее сообщалось, что украинский транспортный самолет Ан-12, совершавший рейс из Сербии в Бангладеш, 17 июля разбился на территории Греции. По информации министра обороны Сербии Небойша Стефановича, самолет перевозил более 11 тонн сербской оборонной продукции.