В Егейському морі грецькі військові виштовхали у води Туреччини човен із нелегалами (відео)

Мігрантів врятували співробітники турецької берегової охорони. Коментуючи подію, турецькі ЗМІ звинуватили грецьких прикордонників у порушенні норм міжнародного гуманітарного права.

Грецькі прикордонники перехопили в морі човен із мігрантами та вивезли до територіальних вод Туреччини. Як повідомляє в Twitter Міністерство національної оборони Туреччини, 24 липня грецький катер берегової охорони доставив з боку острова Родос гумовий човен з мігрантами і виштовхнув його в турецькі води на південь від міст Бозбурун та Мармаріс.

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Подія була зафіксована безпілотником турецьких військово-морських сил, який патрулював територіальні води.

"Про ситуацію було негайно повідомлено командування берегової охорони, і нелегальних мігрантів було врятовано бійцями берегової охорони", — йдеться в повідомленні Міноборони.

Турецьке інформаційне агентство "Анадолу" пише, що інцидент стався в Егейському морі. На думку оглядачів, грецька сторона продовжує насильно видворяти човни із нелегальними мігрантами у бік турецького узбережжя, чим порушує норми гуманітарного права.

"Холодна війна" між Туреччиною та Грецією

Останнім часом між лідерами двох держав виникли напружені стосунки. Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган публічно заявив, що для нього "більше не існує нікого на ім'я Міцотакіс", грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс повідомив, що більше не має наміру брати участь у взаємних образах.

У результаті між двома країнами в Егейському морі розпочалося протистояння, в основі якого розбіжності у питаннях водних кордонів між державами. Справа в тому, що в Егейському морі розташовані родовища природного газу, і Туреччина протягом декількох років ставить під сумнів правильність Лозанського договору 1923 року, згідно з яким більшість островів у регіоні належить Греції.

Зі свого боку грецька сторона скаржиться, що літаки Туреччини кілька разів порушили повітряний простір Греції, на що Ердоган відповів, що подібні провокації Афіни дозволяють собі у зв'язку зі співпрацею зі США.

Раніше повідомлялося, що український транспортний літак Ан-12, який здійснював рейс із Сербії до Бангладешу, 17 липня розбився на території Греції. За інформацією міністра оборони Сербії Небойша Стефановича, літак перевозив понад 11 тонн сербської оборонної продукції.