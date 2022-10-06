Біля берегів Греції перекинувся човен із мігрантами: 16 жінок загинули (фото)

Судно з близько 40 мігрантами затонуло неподалік острова Лесбос. Грецька влада вже звернулася до Туреччини з вимогою припинити незаконне перетинання кордону через погані погодні умови.

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Щонайменше 16 жінок загинули після того, як човен із мігрантами затонув біля грецького острова Лесбос в Егейському морі неподалік берегів Туреччини вранці в четвер, 6 жовтня. Це стало другим випадком морської катастрофи з мігрантами менш як за добу. Про це з посиланням на берегову охорону Греції повідомляє Guardian.

Усього на затонулому човні знаходилося близько 40 осіб, з моря витягли 16 тіл, ще 9 жінок врятували, а близько 15 мігрантів зникли безвісти.

Міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі закликав Туреччину вжити "негайних заходів для запобігання всім незаконним виїздам через суворі погодні умови".

"Вже сьогодні в Егейському морі загинуло багато життів, люди тонуть у немореходних суднах. ЄС має діяти", — заявив чиновник.

У попередньому інциденті грецька берегова охорона врятувала близько 80 мігрантів, човен яких затонув у середу після зіткнення зі скелями недалеко від острова Кітера на півдні Греції. Ще 15 людей зникли безвісти, операція з їхнього пошуку триває.

Видання нагадало, що Греція опинилася в центрі мігрантської кризи у 2015-2016 роках, коли в країну прибув мільйон мігрантів із Сирії, Іраку та Афганістану — переважно вони проникали до країни через Туреччину. Грецька влада каже, що останнім часом вони спостерігають різке збільшення спроб в'їзду через острови країни та сухопутний кордон із Туреччиною.

Нагадаємо, раніше турецькі чиновники повідомили, що грецькі прикордонники перехопили в море човен з мігрантами та вивезли до територіальних вод Туреччини.

У вересні щонайменше 73 людини потонули після того, як човен з мігрантами з Лівану затонув біля узбережжя Сирії.