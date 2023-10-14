"Мамкины террористы": подростки в РФ угрожали взорвать 20 школ и мэрию Петербурга

В Центр МЧС Санкт-Петербурга пришло письмо, авторы которого представились как члены организации под названием "Всем п***ец". Помимо угроз взорвать мэрию гексогеном, они потребовали 1 миллион рублей.

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Сотрудники Центра управления в кризисных ситуациях МЧС в Санкт-Петербурге получили письмо, в котором содержались угрозы взорвать сразу 20 школ в городе и мэрию, если власти не отменят ЕГЭ (Единый госэксамен) и не перечислят 1 миллион рублей по указанному номеру телефона. Об этом 14 октября сообщил российский канал "Mash на Мойке".

Автор или авторы письма представились организацией под оригинальным названием "Всем п***ец". В письме якобы содержались угрозы взорвать гексогеном 20 школ в Приморском районе и мэрию, если их требования не будут выполнены.

"Мамкины террористы пообещали взорвать сразу 20 школ в Приморском районе и потребовали отменить ЕГЭ и ОГЭ (а еще миллион рублей)" — пишут авторы канала.

Но на этом анонимные террористы не остановились. Они пообещали, что в случае невыполнения их требований к мэрии подъедут три автомобиля "Ока" с взрывчаткой.

Однако, как выяснилось, никакой взрывчатки или автомобиля с гексогеном обнаружены не были. А телефон, который был указан в письме, принадлежит 17-летнему россиянину, с которым, впрочем, связаться не удалось.

Также сообщалось, что никакой взрывчатки не нашли и в школах , при этом даже обошлось без эвакуации.

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