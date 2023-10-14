"Мамчині терористи": підлітки в РФ погрожували підірвати 20 шкіл і мерію Петербурга

До Центру МНС Санкт-Петербурга надійшов лист, автори якого представилися як члени організації під назвою "Всім п***ець". Крім погроз підірвати мерію гексогеном, вони зажадали 1 мільйон рублів.

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Співробітники Центру управління в кризових ситуаціях МНС у Санкт-Петербурзі одержали лист, у якому містилися погрози підірвати одразу 20 шкіл у місті та мерію, якщо влада не скасує ЄДЕ (Єдиний держексамен) і не перерахує 1 мільйон рублів за вказаним номером телефону. Про це 14 жовтня повідомив російський канал "Mash на Мойке".

Автор або автори листа представилися організацією під оригінальною назвою "Всім п***ець". У листі нібито містилися погрози підірвати гексогеном 20 шкіл у Приморському районі та мерію, якщо їхні вимоги не буде виконано.

"Мамчині терористи пообіцяли підірвати одразу 20 шкіл у Приморському районі і зажадали скасувати ЄДЕ та ЗНО (а ще мільйон рублів)" — пишуть автори каналу.

Але на цьому анонімні терористи не зупинилися. Вони пообіцяли, що в разі невиконання їхніх вимог до мерії під'їдуть три автомобілі "Ока" з вибухівкою.

Однак, як з'ясувалося, жодної вибухівки чи автомобіля з гексогеном виявлено не було. А телефон, який було вказано в листі, належить 17-річному росіянину, з яким, утім, зв'язатися не вдалося.

Також повідомлялося, що жодної вибухівки не знайшли і в школах, при цьому навіть обійшлося без евакуації.

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Раніше повідомлялося, що жителі американського Луїсвілля, які проживали по сусідству з 53-річним барахольщиком Марком Гібелом, побоювалися вибухів через незрозумілі випаровування з його будинку. Як з'ясувалося, Гібел зберігав у себе промислові хімікати та "обладнання лабораторного класу". Пізніше чоловіка затримали.