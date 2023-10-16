СМИ заявили, что Израиль якобы отказал Зеленскому в визите: что известно

Журналисты утверждали, что в Израиле сочли нынешнее время "неподходящим" для визита Владимира Зеленского. В израильском руководстве не подтвердили эти данные.

В понедельник, 16 октября, в израильских СМИ Ynet, KAN, The Times of Israel и ряде других появилась информация о том, что Израиль якобы ответил отказом на запрос Офиса президента касательно визита Владимира Зеленского в страну. Позже журналист KAN Амихай Штайн опроверг эту информацию.

Сперва портал сообщил, что в Израиле якобы дали понять Владимиру Зеленскому, что сейчас "неподходящее время" для поездки. Как отметил автор публикации, это вызвало недоумение, так как ряд высокопоставленных лиц из других стран уже посетили страну после атаки ХАМАС, чтобы выразить поддержку израильтянам.

В статье также говорится, что в Киеве были возмущены утечкой данных о намерениях Владимира Зеленского посетить Израиль.

Спустя некоторое время журналист Амихай Штайн заявил, что его источник в израильском правительстве не подтвердил, что Владимиру Зеленскому было отказано в посещении Израиля.

"Это неправдивая публикация, президент Украины может приезжать в Израиль, когда захочет", — сообщили в руководстве страны.

Напомним, 11 октября СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский планирует приехать в Израиль на фоне атаки на страну боевиков ХАМАС. По данным журналистов, ОП направил официальный запрос в Иерусалим с просьбой согласовать такой визит.

Ранее, 10 октября, Владимир Зеленский заявил, что Россия входит в число стран, которые, по его мнению, стоят за атаками, совершаемыми террористической организацией ХАМАС на Израиль. По его словам, РФ могла оказывать поддержку боевикам ХАМАС.