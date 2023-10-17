"Установим постоянный мир в регионе": Турция готова стать страной-гарантом для Палестины

По словам главы МИД Турции Хакана Фидана, важно использовать войну в Израиле как возможность реализовать решение о создании двух государств.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан объявил, что Турция готова выступить в роли страны-гаранта для Палестины в случае достижения мирного соглашения при разрешении конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом пишет турецкое издание Sabah.

Согласно его высказыванию, страны, которые будут действовать в качестве гарантов, особенно в случае Палестины, должны быть из региона Ближнего Востока, и после заключения соглашения они должны взять на себя ответственность за выполнение его условий и требований.

"Если Израиль хочет постоянного мира и безопасности в регионе, у палестинцев должно быть государство. На это согласятся как палестинцы, так и другие государства. После достижения соглашения, с которым согласны обе стороны, страны-гаранты должны взять на себя ответственность за выполнение ее требований. Мы представляем идею гарантии. Это предложение, если будут лучше предложения, мы их рассмотрим. Важно использовать этот кризис как возможность реализовать решение о создании двух государств и установить постоянный мир в регионе. Израиль не может чувствовать себя в безопасности, если мир не будет гарантирован. Он будет постоянно применять насилие, чтобы обезопасить себя", – заявил Фидан.

Известно, что глава МИД Турции, который сегодня направляется в Ливан, вчера провел телефонные разговоры с министрами иностранных дел Омана и Пакистана, а также с главой политического бюро ХАМАС, Исмаилом Ханией. В ходе этих бесед обсуждались возможности освобождения мирных жителей.

В результате нападения исламистов организации ХАМАС 7 октября погибло около 1200 человек — гражданских и военных — которые оказались неподалеку от границы с Сектором Газа. Террористы захватили ряд поселков и угрожали военным базам, при этом преодолели систему безопасности, на которую были потрачены миллиарды долларов.

Вскоре после атаки ХАМАС правительство Израиля объявило, что планирует полностью уничтожить террористическую опасность на территории Сектора Газа. С этой целью мобилизовали 300 тыс. резервистов.

Напомним, 13 октября американские СМИ сообщали, что разведка США знала о планах ХАМАС по нападению на Израиль. Утверждается, что Белый дом предопределили об этом за несколько дней до начала конфликта.