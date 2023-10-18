"Станет Украиной №3": в РФ начали угрожать Армении за шаги в сторону ЕС, — СМИ

Российские власти недовольны действиями премьер-министра Армении, который критиковал действия РФ с трибуны Европарламента, свидетельствует сообщение росСМИ. Поэтому Армении обещают повторение судьбы Украины и Молдовы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 17 октября выступил с трибуны Европейского парламента и рассказал об угрозах, которые стоят перед его страной — политических и военных. На обращение Пашиняна отреагировали в России — пригрозили, что Армения может повторить судьбу Украины. Слова российского чиновника приводит агентство ТАСС.

Агентство процитировало анонимного собеседника, которого назвало "высокопоставленным источником в Москве". Этот человек оценил выступление Пашиняна с трибуны Европарламента как "провокационное и безответственное".

Особенно задели слова главы Армении относительно действий России, указано в сообщении ТАСС. Также собеседник "из Москвы" заявил, что Пашинян повторяет шаги президента Украины Владимира Зеленского. Таким образом его страна вскоре повторит судьбу и Украины, и Молдовы — станет "Украиной №3".

"Видим, как Армению пытаются превратить в Украину №3, если считать Молдову Украиной №2, а Пашинян семимильными шагами идет по пути Владимира Зеленского", — сказал россиянин.

ТАСС — о заявлении Москвы в отношении Пашиняна Фото: Скриншот

Ситуация в Армении: детали

Находясь на трибуне Европарламента, Пашинян описал события, через которые прошла его страна в течение последнего десятилетия. В частности, вспомнил о "бархатной революции" 2018 года, когда состоялись демократические выборы, 2020-2022 гг., когда происходили столкновения с Азербайджаном, и 2023 года, когда Азербайджан решил ликвидировать автономию Карабаха. Во время своего выступления он неоднократно упоминал о причастности к этим событиям России и об угрозе демократии, которая в связи с этим появлялась.

Фрагмент выступления Пашиняна в Европарламенте 17 октября 2023 года Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Отметим, 19 сентября правительство Азербайджана заявило, что якобы состоялись провокации боевиков Карабаха, которые стреляли в направлении азербайджанских военных. После этого началась военная операция, которая длилась около суток. По итогам этой операции сложили оружие военные Карабаха, а с территории армянского анклава выехало около 100 тыс. армян.

Между тем Россия, которая должна была бы каким-то образом повлиять на ситуацию согласно договору о коллективной безопасности (ОДКБ), не сделала ни одного движения в помощь армянам и Армении, показали заявления российских властей.

Во второй половине октября возникла еще одна угроза: в США предупредили, что Азербайджан может начать военные действия и вторгнуться в Армению. Пока боевые действия не начались, а Пашинян обратился за помощью к парламентариям ЕС.

Напоминаем, в Израиле продолжается обострение на границе с Сектором Газа и соседними странами — Сирией и Ливаном. Сейчас Армия обороны Израиля готовится к ведению боевых действий против террористов ХАМАС. Между тем в Израиль прибыл президент США Джо Байден: политик будет пытаться найти способ решить проблему в западной Азии.