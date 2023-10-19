Президент Финляндии выразил готовность к разговору с Путиным и назвал условие, — Yle

Финляндский президент Саули Ниинистьо готов был бы поговорить с Владимиром Путиным, если бы это способствовало достижению мира в Украине. Однако, по его словам, сейчас предпосылок к этому нет.

Президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил о готовности к переговорам с главой Кремля Владимиром Путиным, если бы это способствовало достижению мира в Украине. Об этом сообщает Yle.

По словам президента, Финляндии пришлось годами готовиться к тому, что со стороны России может случиться что угодно. Описывая отношения с восточным соседом лидер страны говорит, что "ко всем ситуациям надо быть готовым".

Как отметил Ниинистьо, сейчас предпосылок для переговоров с Путиным не видно.

"Не думаю, что он сейчас позвонит", — отметил Ниинистьо.

Он также отметил, что возможность переговоров с Путиным — это вопрос европейского выбора.

Также глава государства надеется, что война в Украине не перерастет в длительный замороженный конфликт. По его мнению, ситуация сейчас имеет признаки перерастания в позиционную войну.

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистьо заявил 10 октября, что повреждение подводного газопровода и телекоммуникационного кабеля в Балтийском море, вероятно, вызвано внешними действиями.

Также издание Yle ранее сообщало, что вслед за странами Балтии Финляндия также планирует запретить въезд легковых автомобилей с российской регистрацией.