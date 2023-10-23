Всех застрелили: в Якутии обнаружили тела четверых россиян

На месте преступления нашли шесть гильз 12 калибра. Тела жертв обнаружили в разных местах частного дома, рассказали в росСМИ.

В городе Мирный в Якутии (Российская Федерация) в частном доме застрелили четырех человек. Об этом сообщило издание Shot.

По данным издания, в воскресенье 22 октября около 23:00 на дачном участке города Мирный в разных частях жилого дома обнаружили тела четырех человек с огнестрельными ранениями. В частности, в коридоре возле входной двери лежало тела мужчины, тогда как мертвая женщина была на диване в гостиной, еще одну нашли в соседней комнате на полу возле кровати, рядом с ней лежал мужчина.

В росСМИ отметили, что шесть гильз 12 калибра изъяли с места преступления. Также было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц".

"Следственный комитет проводит расследование. Убийцу ищут", — говорится в сообщении.

Издание добавило, что 42-летнего мужчину Евгения нашли мертвым с огнестрельным ранением брюшной полости, другой 45-летний мужчина Евгений получил огнестрельное ранение грудной клетки. Тогда как 37-летней женщине Людмиле выстрелили в грудную клетку, а 36-летней Дине — в спину.

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18 октября в Подмосковье убили тещу и сына основателя российской рок-музыки Стаса Намина. Убийцей оказался старший сын музыканта Роман Микоян. В росСМИ отметили, что 85-летнюю тещу и 30-летнего сына Намина нашли с ножевыми ранениями.