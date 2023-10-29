Прорубим коридор силой: Беларусь пригрозила Литве из-за "экономической агрессии"

Чиновник считает, что запрет Литвой транзита белорусских товаров негативно отразился на экономике страны, однако пока официальный Минск не рискует решать эту проблему силовыми методами.

Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси Павел Муравейко пригрозил Литве агрессией из-за запрета транзита производимых в стране товаров. Такое заявление чиновник сделал во время выступления на семинаре в Мингорисполкоме, проинформировал белорусский интернет-портал "Зеркало".

По словам Муравейко, Беларусь имеет все основания для "прорубки коридора" для транзита товаров через Литву. Он указал, что Литва запретила белорусским гражданам получать туристические визы и закрыла часть пограничных переходов, что привело к транспортному коллапсу. В частности, были ограничены перевозки товаров через литовскую территорию в Россию и перевалка белорусских удобрений в литовских портах. Эти ограничения, которые были введены в феврале 2022 года, вызвали экономические проблемы в Беларуси.

"С точки зрения банальной логики у нас есть все основания, чтобы прорубить жизненно важный для нас коридор силой оружия", — сказал Муравейко.

Чиновник добавил, что Литва фактически запретила Беларуси перемещать свои товары через границу, что считается экономической агрессией. Он добавил, что в других условиях такие действия Беларуси никто не осудил бы. Но заявил, что Беларусь, вероятно, не рискнет "прорубить коридор" силой оружия. Он также признал, что в стране существуют экономические проблемы, связанные с поставками запчастей, ресурсов и сбытом продукции. Однако заверил, что все эти проблемы решаемы и не приведут к экономическому коллапсу.

Муравейко также упомянул о девальвации белорусского рубля к иностранным валютам, которая привела к росту цен. Однако он заверил, что согласно международной практике, девальвация на уровне 10% является нормальным явлением, и экономика страны нормально функционирует. Он подчеркнул, что Беларусь, несмотря на проблемы, имеет достаточно неплохой вид.

Напомним, мировое сообщество продолжает усиливать санкционное давление на Беларусь. Так, в начале июня Великобритания объявила о расширении санкций против Беларуси в связи с поддержкой, которую режим Александра Лукашенко предоставляет России.

А в конце февраля 2023 года лидер Беларуси Александр Лукашенко заявил, что несмотря на международные санкции, Республика Беларусь совместно с РФ продолжает заниматься разработкой различного оружия. При этом, по словам белорусского лидера, электроника для вооружения производится в республике на базе советского военно-промышленного комплекса.