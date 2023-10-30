"Нельзя оставлять РФ в нынешнем виде": в ОП осудили антисемитские погромы в России

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что нельзя заканчивать компромиссами то, что разрушает систему мировых отношений.

Россия запустила антиеврейские погромы, поскольку считает демократический мир слабым. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Telegram.

Он отметил, что предпосылки для такой формировались десятилетиями неправильной, "псевдоассимилятивной" политики. Толерирование беззаконного поведения агрессивных режимов, нарушающих глобальные правила, заигрывание с российскими планами "изменения мирового порядка" спровоцировало печальные последствия и трагедии.

"Буря, бесспорно, уже бушует...", — пояснил автор сообщения.

Подоляк добавил, что происходит укоренение ненависти к различным этническим группам с последующими попытками их уничтожения; остаточное разрушение мировых институтов; медийное бравирование откровенными зверствами против гражданского населения и масштабирование войны с геноцидным компонентом. Россия для большей наглядности запустила официальные антиеврейские погромы, поскольку до сих пор считает демократический мир слабым, терпеливым, неспособным противостоять агрессии.

"Нельзя оставлять РФ в нынешнем виде", — заявил Подоляк.

Советник руководителя Офиса президента заявил, что нельзя заканчивать компромиссами то, что разрушает систему мировых отношений. По его словам, нельзя поощрять демонстративного убийцу и повторять 2008 и 2014 годы. Иначе хаоса будет еще больше.

Фото: Подоляк/Telegram

Беспорядки в Дагестане и поиск евреев

В Махачкале 29 октября возникли беспорядки. Толпа местных жителей забежала на территорию аэропорта. Они скандировали антиизраильские лозунги и пытались найти пассажиров евреев. Некоторые из протестующих выбежали на взлетную полосу с самолетом. Также они останавливали все автомобили.

В Росавиации подтвердили, что в связи с ситуацией аэропорт Махачкалы не будет принимать самолеты ближайшую неделю из-за обострившегося конфликта. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов якобы освободили аэродром от граждан, которые несанкционированно туда забежали.

Напомним, 30 октября секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал антисемитские погромы в РФ. Он спрогнозировал начало в России черносотенских погромов.