"Военные КНР не согласятся": Китай пригрозил реакцией на попытки отделить Тайвань

По словам китайского генерала Чжана Юйся, Тайвань является "ядром основных интересов Китая".

Заместитель главы Центральной военной комиссии Китая генерал Чжан Юйся подчеркнул, что Народно-освободительная армия Китая не будет терпимо относиться к любым шагам, направленным на достижение независимости Тайваня. Об этом сообщает издание China Daily.

"Тайваньский вопрос лежит в основе основных интересов Китая, а принцип одного Китая является консенсусом международного сообщества… Независимо от того, кто хочет отделить Тайвань от Китая любым способом, китайские военные никогда не согласятся на это", — говорится в сообщении.

Генерал Чжан Юйся сделал данное заявление на Пекинском форуме Сяншань, который прошел 30 октября.

Он сказал, что Тайвань является "ядром основных интересов Китая".

Ранее Фокус сообщал, что Китай провел самые массовые учения возле Тайваня. Такая активность, по мнению китайских экспертов, является "суровым предупреждением сепаратистам" и внешним силам.

21 апреля министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что страна будет отстаивать права на Тайвань. По словам чиновника, государству принадлежат обе стороны Тайваньского пролива, и нужно бороться за территориальную целостность.