В России отменили санкции против экс-нардепа из Украины Мураева, – росСМИ

Российская сторона приняла решение об отмене санкций в отношении Евгения Мураева после оглашения подозрения в государственной измене со стороны СБУ. В Украине ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Власти РФ приняли решение об отмене санкций в отношении бывшего депутата Верховной Рады Евгения Мураева. Причиной тому стало заочное объявление о подозрении в государственной измене со стороны СБУ. Об этом сообщает российское издание "РИА Новости".

"Кабмин РФ исключил бывшего депутата Верховной Рады Мураева из списка лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры", — говорится в сообщении.

Экс-нардеп Мураев получил подозрение в госизмене от СБУ

25 июля 2023 года Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о подозрении в государственной измене бывшему нардепу, руководителю запрещенной пророссийской партии "Наши" Евгению Мураеву.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на руководителя запрещенной партии "Наши", экс-нардепа Евгения Мураева, который причастен к подрывной деятельности против Украины", — говорилось в сообщении СБУ.

В СБУ отметили, что Мураев распространял кремлевские нарративы и манипулировал общественным мнением украинцев в интересах РФ, используя собственный телеканал "Наш". В частности, его медиаресурс подавал искаженную информацию о внутренней ситуации в Украине и ее восприятии на международной арене.

В ноябре 2022 года сотрудники СБУ провели обыски у Евгения Мураева. Тогда у него изъяли наличные, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерную технику, мобильные телефоны, книги по истории России и другие материалы.

Отметим, ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 1 статьи 111 (государственная измена) и ч. 1 статьи 161 (нарушение равноправия граждан) УК Украины. В июне 2022 года апелляционный суд запретил деятельность партии Мураева "Наши", которую Министерство юстиции Украины включило в список пророссийских политических сил.