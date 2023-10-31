В Японии мужчина устроил стрельбу в больнице и захватил заложников: есть раненые (фото)
Полиция оцепила почтовое отделение, где спрятался стрелок. По предварительным оценкам журналистов, под дулом пистолета он держит от двух до десяти человек.
Неизвестный мужчина захватил заложников в почтовом отделении города Вараби в Японии. Незадолго до этого он побывал в больнице города Тода в префектуре Сайтама неподалеку от Токио, где произошла стрельба. О чрезвычайном происшествии сообщили на портале Straitstimes.
На портале ссылаются на сообщение от полиции Вараби, согласно которому об инциденте стало известно в 14:15 по местному времени (в 7:15 по Киеву). Незнакомец проник в почтовое отделение, перед этим устроив стрельбу в больнице. На почте он захватил в заложники двух работниц. Как утверждают правоохранители, при себе он имеет "что-то похожее на пистолет".
Полиция оцепила квартал, где произошел захват заложников. Предлагают 300 жителям окрестных домов эвакуироваться в безопасное место. Также предупреждают, что нужно избегать трехэтажного здания, где спрятался злоумышленник.
Через два часа после появления незнакомца на почте на место событий прибыли специальные подразделения для ведения переговоров, информирует портал. Также указывают на предположение, что в помещении находятся до 10 человек, а нападавший может иметь при себе ядовитый газ.
Перед почтой подозреваемый побывал в Центральной общей больнице города Тода. СМИ рассказали, что он подъехал к зданию педиатрии, пластической хирургии и дерматологии на мотоцикле. Через мгновение выстрелил из пистолета, не заходя внутрь, и скрылся с места событий. По предварительным данным ранены два человека: 40-летний врач и 60-летний пациент. Пока неизвестно, насколько тяжелым является их состояние.
На фотографиях с места событий можно рассмотреть мужчину в бейсболке и белой рубашке. Ориентировочный рост — 165 см, пишут медиа. Пистолет прикреплен к шнуру на шее незнакомца.
Отметим, о задержании нападавшего пока данных нет. Местные власти рекомендовали школьникам города Тода не выходить за пределы учебных заведений, пока продолжается полицейская спецоперация.
Место, где произошел захват заложников, расположено в 40 км от центра Токио. Расстояние между двумя точками, где побывал злоумышленник — около 1 км.
26 октября произошла стрельба на противоположной стороне планеты — в США. Тогда нападающий прошелся по нескольким развлекательным центрам, убив около 20 человек. Живым его задержать не удалось: полиция отыскала его мертвое тело.
30 октября стало известно о стрельбе во время празднования Хэллоуина. Инцидент начался со спора двух группировок, а завершился десятком раненых.
Напоминаем, в июне неизвестный мужчина расстрелял вечеринку в честь выпускного в США: пострадали три человека. 28 марта произошло нападение на христианскую школу: полиция сообщила личность преступника — им оказался мужчина-трансгендерная женщина.