В Японии мужчина устроил стрельбу в больнице и захватил заложников: есть раненые (фото)

Полиция оцепила почтовое отделение, где спрятался стрелок. По предварительным оценкам журналистов, под дулом пистолета он держит от двух до десяти человек.

Неизвестный мужчина захватил заложников в почтовом отделении города Вараби в Японии. Незадолго до этого он побывал в больнице города Тода в префектуре Сайтама неподалеку от Токио, где произошла стрельба. О чрезвычайном происшествии сообщили на портале Straitstimes.

На портале ссылаются на сообщение от полиции Вараби, согласно которому об инциденте стало известно в 14:15 по местному времени (в 7:15 по Киеву). Незнакомец проник в почтовое отделение, перед этим устроив стрельбу в больнице. На почте он захватил в заложники двух работниц. Как утверждают правоохранители, при себе он имеет "что-то похожее на пистолет".

Полиция оцепила квартал, где произошел захват заложников. Предлагают 300 жителям окрестных домов эвакуироваться в безопасное место. Также предупреждают, что нужно избегать трехэтажного здания, где спрятался злоумышленник.

Стрельба в Японии: полиция на месте событий Стрельба в Японии: полиция осматривает местность Стрельба в Японии: почта Стрельба в Японии: спецназ на месте событий Стрельба в Японии: полицейские подразделения

Через два часа после появления незнакомца на почте на место событий прибыли специальные подразделения для ведения переговоров, информирует портал. Также указывают на предположение, что в помещении находятся до 10 человек, а нападавший может иметь при себе ядовитый газ.

Перед почтой подозреваемый побывал в Центральной общей больнице города Тода. СМИ рассказали, что он подъехал к зданию педиатрии, пластической хирургии и дерматологии на мотоцикле. Через мгновение выстрелил из пистолета, не заходя внутрь, и скрылся с места событий. По предварительным данным ранены два человека: 40-летний врач и 60-летний пациент. Пока неизвестно, насколько тяжелым является их состояние.

На фотографиях с места событий можно рассмотреть мужчину в бейсболке и белой рубашке. Ориентировочный рост — 165 см, пишут медиа. Пистолет прикреплен к шнуру на шее незнакомца.

Отметим, о задержании нападавшего пока данных нет. Местные власти рекомендовали школьникам города Тода не выходить за пределы учебных заведений, пока продолжается полицейская спецоперация.

Место, где произошел захват заложников, расположено в 40 км от центра Токио. Расстояние между двумя точками, где побывал злоумышленник — около 1 км.

Стрельба в Японии: место инцидента возле Токио Фото: Google maps

26 октября произошла стрельба на противоположной стороне планеты — в США. Тогда нападающий прошелся по нескольким развлекательным центрам, убив около 20 человек. Живым его задержать не удалось: полиция отыскала его мертвое тело.

30 октября стало известно о стрельбе во время празднования Хэллоуина. Инцидент начался со спора двух группировок, а завершился десятком раненых.

Напоминаем, в июне неизвестный мужчина расстрелял вечеринку в честь выпускного в США: пострадали три человека. 28 марта произошло нападение на христианскую школу: полиция сообщила личность преступника — им оказался мужчина-трансгендерная женщина.