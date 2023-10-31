Подняли истребители: Япония выразила РФ протест из-за нарушения воздушного пространства

Во вторник, 31 октября, министерство обороны Японии официально заявило о вторжении российского вертолета в воздушное пространство страны. Об этом заявили в ведомстве страны, передает издание Kyodo News.

Согласно информации от японского министерства обороны, вертолет был обнаружен в воздушном пространстве над водами у полуострова Нэмуро на восточной части острова Хоккайдо примерно в 12:44 по местному времени. В ответ на это нарушение воздушного пространства Военно-воздушные силы Японии подняли истребители.

Япония выразила России решительный протест из-за этого инцидента.

Напомним, что самолеты Королевский Военно-воздушных сил обеспечивают охрану судов, которые перевозят зерно из портов Украины для предотвращения возможных атак со стороны России.

Королевские военно-воздушные силы Великобритании произвели перехват двух российских бомбардировщиков Ту-142. Инцидент произошел в районе, близком к Шотландии, на севере Шетландских островов. Для проведения перехвата были задействованы реактивные истребители Typhoon.

А американские истребители перехватили шесть российских боевых самолетов у побережья Аляски, когда в штате проходили крупные многонациональные военные учения под руководством США.