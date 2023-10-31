Каждый седьмой россиянин поддержал бы решение Путина прекратить войну, — опрос (инфографика)

Как выяснили социологи, большинство жителей РФ хотят прекратить войну лишь при условии сохранения оккупированных территорий и только треть готова поступиться ими.

Большинство опрошенных россиян заявили, что они поддержали бы идею закончить войну в Украине в ближайшее время. Об этом стало известно по итогам опроса Левада-центра.

"В рамках данного опроса был осуществлен эксперимент. С помощью генератора случайных чисел респонденты были поделены на две равные группы, каждой из которых задавался вопрос в одной из двух формулировок", — объясняют в источнике.

Эксперимент показал, что большинство опрошенных (70%) поддержали бы решение президента РФ Владимира Путина, если бы он решил прекратить войну в Украине.

При этом если бы Путин решил прекратить войну при условии возвращения присоединенных территорий, то поддержали бы его действия только треть (34%) россиян.

Результаты опроса россиян

Кроме того, если бы у респондентов была возможность вернуться в прошлое и отменить или поддержать начало войны в Украине, 43% поддержали бы ее проведение (21% определенно поддержали бы), а 41% отменили бы ее (23% определенно отменили бы).

Результаты опроса россиян

Чаще готовы были бы отменить войну молодые опрошенные — до 24 лет (56%). Поддержали бы решение о начале, прежде всего, представители самой старшей возрастной группы (55 лет и старше) — 51%.

Также среди москвичей несколько выше доля тех, кто поддержал бы начало войны, если бы у них была возможность вернуться в прошлое (55%), чем среди жителей других населенных пунктов.

Напомним, что в Украине более половины верят в скорый развал России. На такие настроения повлияли взрывы и "задержание" диверсантов из "Российского добровольческого корпуса" в Брянской области.

Западные аналитики уверены в неизбежном поражении Путина и его военных в Украине. Эксперты допускают распад РФ на новые государства, как это было с СССР в 1991 году.