Ручная граната в немецком метро: то ли не сработала, то ли преступник передумал, — Bild

По мнению правоохранителей, теракт во франкфуртском метро мог быть совершен в час пик, что повлекло бы за собой многочисленные жертвы.

Неизвестный мужчина оставил во вторник, 31 октября, в метро Франкфурта ручную гранату. Об этом сообщает таблоид Bild.

По информации Управления уголовной полиции земли Гессен в Висбадене, граната содержала около 100 граммов взрывчатки и была заложена перед магазином в торговом пассаже над железнодорожными путями.

"Террорист, скорее всего, совершил бы теракт в утренний час пик, Однако не исключается, что, возможно, преступник не решился на нападение или забыл выдернуть чеку. Есть также предположение, что граната могла быть своего рода предупреждением на криминальном языке кому-то из торговцев", — замечают правоохранители.

Судя по записям камер видеонаблюдения на станции Hauptwache, мужчина, скрывающий свое лицо, заложил гранату в 4:18 утра. В это время там практически нет посетителей.

Ручная граната продолжает исследоваться на предмет отпечатков пальцев и следов ДНК неизвестного преступника. Мотивы преступления выясняются.

Напомним, 16 октября мужчина застрелил в центре Брюсселя двух человек, которые могли быть футбольными фанатами. Позже он опубликовал видеообращение, в котором заявил о принадлежности к ИГИЛ и объяснил убийства "местью за мусульман".

Напомним, что в Польше в Гдыне задержали двоих украинцев. У них дома нашли тело младенца, спрятанное в пакет. Инцидент произошел на улице Рыдзовой. Полиция задержала двоих человек: 44-летнюю мать новорожденного и ее на год младшего партнера. Они оба являются гражданами Украины.