Главное слово 2023 года: британский словарь определился с лидером

Составители и редакторы известного британского словаря объяснили свой выбор слова 2023 года — им стало словосочетание "искусственный интеллект".

Британский словарь Collins English Dictionary традиционно назвал главное слово 2023 года. Им стало словосочетание "искусственный интеллект". Об этом сообщается на официальном сайте словаря.

Как объясняет такой выбор литературный редактор и писатель, автор книги "Не верь ни одному слову: от мифов до недоразумений — как на самом деле работает язык" Дэвид Шариатмадари, именно искусственный интеллект определяется как "моделирование психических функций человека с помощью компьютерных программ". То есть эта революционная языковая модель, стремительно заполонившая информационное пространство в конце 2022 года, поразила своей способностью имитировать естественную человеческую речь.

"На самом деле искусственный интеллект может сделать гораздо больше. Нужна копия для презентации завтра утром? Без проблем. Рецепт обеда с использованием только того, что осталось в кухонном шкафу? Готово. И хотя люди, разумеется, были очарованы, они также начали немного волноваться. Если бы компьютеры вдруг стали экспертами в этой самой человеческой сфере, языке, что дальше?" — объяснили такой выбор в Collins.

В список 10 главных слов года также вошли:

deinfluencing — ситуация, когда инфлюенсеры предупреждают своих последователей, чтобы те избегали определенных коммерческих продуктов, образа жизни и т.д;

bazball — стиль крикета, в котором бьющая сторона играет очень агрессивно;

nepo baby — человек, чья карьера продвинулась благодаря известным родителям;

canon event — событие, необходимое для формирования характера или идентичности личности;

debanking — лишение человека банковских денежных средств;

greedflation — использование инфляции как основы для повышения цен с целью увеличения прибыли;

semaglutide — препарат для контроля уровня сахара в крови, который, кроме того, применяется для похудения благодаря способности к подавлению аппетита;

ulez — зона сверхнизких выбросов, в которую разрешено заезжать только тому транспорту, который выбрасывает мало загрязняющих веществ.

Фокус писал, что в 2022 году словом года стал "пермакризис" — длительный период нестабильности и опасности. В то же время Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2022 года выражение "режим гоблина" (goblin mode).

Кроме того, Фокус сообщал, что в онлайн-словаре англоязычного сленга Urban Dictionary появился глагол Ukrained — "сукраинить". Авторы так описывают суть нового слова: когда ты Россия и вторгаешься в страну, то в ответ получаешь унижение на глобальном уровне. Пример употребления: "Россия была сукраинена".

Напомним, Фокус составил словарь слов и выражений, вошедших в активный оборот в 2021 году. Среди них, например, такие: антивакс, бустер, башни Гейтса, вагнергейт.