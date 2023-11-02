Избирательная память в суде: что забыл Трамп-младший при даче показаний, — Newsweek

По информации судебных властей штата Нью-Йорк, на следующей неделе к Дональду Трампу-младшему присоединятся другие взрослые дети Трампа — сын Эрик и дочь Иванка.

Дональд Трамп-младший в среду, 1 ноября, выступил в суде по делу своего отца о возможном бизнес-мошенничестве в Нью-Йорке. При этом во время дачи показаний он несколько раз заявлял, что не помнит деталей или событий. Об этом сообщает Newsweek.

По информации издания, генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс предъявляет иск бывшему президенту Дональду Трампу на 250 миллионов долларов, обвиняя его в раздувании собственного капитала на миллиарды долларов для получения таких льгот, как выгодные банковских кредитов и снижение налоговых ставок. Трамп при этом, как подчеркивает Newsweek, настаивает на своей невиновности по этому делу и обвиняет прокуроров в том, что они преследуют его в политических целях.

Хроники суда

Генпрокурор Джеймс заставила троих старших детей Трампа дать показания по иску о мошенничестве в бизнесе. Дональд Трамп-младший, который занимал должность исполнительного вице-президента The Trump Organization, был первым давшим показания в гражданском процессе. Во время процесса Трамп-младший настаивал на том, что он не "помнит" ответы на многие вопросы, касающиеся его отца и семейного бизнеса. Например, когда его спросили, работал ли он над отчетом о финансовом состоянии своего отца (документом, имеющим центральное значение в деле о мошенничестве), он ответил: "Я не помню".

Кроме того, Трамп-младший выразил неуверенность относительно сроков событий, касающихся траста Дональда Трампа, в котором хранятся активы бывшего президента. По информации издания, он утверждал, что не помнит короткого периода в 2021 году, когда его отстранили от должности, а затем восстановили в качестве попечителя.

В ответ прокуратура представила в суде документ 2014 года, показывающий, что Трамп-младший, его отец и бывший финансовый директор Trump Organization Аллен Вайссельберг числились попечителями и несут ответственность за содержание финансового отчета.

Даже на прямой вопрос, является ли его отец попечителем, Трамп-младший ответил: "Я не помню". Он также сказал, что "не разбирался" в практике бухгалтерского учета и во многом полагался на бухгалтеров компаний в деловых отношениях.

Ожидается, что Трамп-младший продолжит свои показания в четверг, 2 ноября, а на следующей неделе к нему присоединятся другие взрослые дети Трампа — сын Эрик и дочь Иванка.

Как ведет себя семья Трампов

Во время дачи показаний старший сын Трампа, отвечая на некоторые вопросы о своей роли в The Trump Organization, пошутил, что ему "следовало накраситься", когда его фотографировали после выступления.

Однако замечание судьи Верховного суда штата Нью-Йорк Артура Энгорона, который посоветовал Трампу-младшему говорить медленнее, побудило того извиниться и сказать, что он "переехал во Флориду, но сохранил темп Нью-Йорка".

Бывший президент Дональд Трамп за несколько часов до судебного процесса 1 ноября в публикации Truth Social назвал судью Энгорона, который уже постановил, что тот несет ответственность за мошенничество, "позором для юридической профессии". И предупредил его "оставить моих детей в покое".

Напомним, что, помимо суда в Нью-Йорке и других гражданских дел, бывшему президенту Трампу предъявлено 91 обвинение в совершении тяжкого преступления по четырем уголовным обвинениям. Он не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и утверждает, что все его проблемы с законом представляют собой "вмешательство в президентские выборы", в которых он намерен участвовать в 2024 году.

Напомним, Фокус писал, что бывший вице-президент США Майк Пенс обвинил Трампа в войне в Украине, сказав, что это именно Трамп "вдохновляет агрессоров".

Фокус рассказывал, как 7 октября Трамп посоветовал властям Украины отдать России "русскоязычные области". Экс-президент США заявил, что позиция главы Белого дома Джо Байдена, которая заключается в том, что Вашингтон не прекратит поддерживать Киев до победного конца, "приведет к третьей мировой войне".