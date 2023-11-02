В Армении готовили антиправительственные теракты, — Служба национальной безопасности (видео)

По данным ведомства, террористическая операция, которую планировали на территории Армении подозреваемые, называлась "Северный листопад".

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила в четверг, 2 ноября, что арестовала пятерых подозреваемых в попытке совершить теракт против государственных учреждений. Об этом сообщается в информации на сайте СНБ.

Установлено, по информации СНБ, что пятеро подозреваемых вместе с неустановленными сообщниками планировали целую серию преступлений — взрывы, захват правительственных зданий, убийства.

По данным Службы нацбезопасности, называлась данная террористическая операция "Северный листопад". Преступная деятельность готовилась детально и тщательно.

"Планировались атаки, отступления и засады с целью захвата зданий, предполагалось оставлять в местах атак заранее разработанную символику, определялись места расположения статических объектов, а также последовательность, порядок раздачи листовок и другие действия по завершении атаки", — говорится в информации.

В результате собранных доказательств стало известно, что целью потенциальных террористов было "сорвать деятельность органов власти", создать условия для осуществления до конца 2023 года крупномасштабного общественно опасного преступления, например, взрыва.

"В домах задержанных следователи изъяли оружие и боеприпасы, беспилотный летательный аппарат и два газовых баллона, бронежилеты, военную форму, наручники, устройства наблюдения, компьютеры, мобильные телефоны, устройства связи, десять неиспользованных SIM-карт армянских и российских операторов связи и документы о подготовке теракта", — перечисляется в сообщении.

Подозреваемые также, по данным СНБ, приобрели медицинские средства и планировали перевезти свои семьи в Грузию перед нападением.

Кроме того, подозреваемые собирались существенно расширить привлечение к террористической деятельности как можно большего количества людей. Планировались также пропагандистские акции, которым требовалась широкая координация, для чего должны были быть задействованы различные коммуникационные каналы, в том числе телеграм-каналы.

Расследование продолжается, проводятся оперативно-следственные мероприятия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия и всего круга лиц, причастных к преступной группе. Как подчеркивает СНБ, правоохранители работают над установлением подельников.

Что предшествовало

Правительство Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном столкнулось с призывами уйти в отставку после того, как в сентябре Азербайджан вернул под свой контроль Карабах.

Захват Азербайджаном Карабаха вызвал массовый выезд почти всех 120 000 этнических армян с этой территории и протесты в Ереване с требованием отставки Пашиняна.

Напомним, в ISW отреагировали на отказ Армении от учений ОДКБ и саммита СНГ. Ереван, как считают аналитики ISW, и в дальнейшем поддерживает устойчивую политику на отдаленный курс от Кремля, а отказ от сотрудничества показывает слабость России.

Ранее Фокус писал, что в РФ начали угрожать Армении за шаги в сторону ЕС. Российские власти недовольны действиями премьер-министра Армении, который критиковал действия РФ с трибуны Европарламента, поэтому Армении обещают повторение судьбы Украины и Молдовы.