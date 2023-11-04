"Повсеместная проблема": США расследуют сексуальное насилие на антарктической станции (фото)

Журналисты выяснили, что многие участницы антарктической программы, которые подверглись насилию, не получали должной поддержки со стороны руководства.

На американскую антарктическую станцию ​​Мак-Мердо отправляют следователей после сообщений о сексуальном насилии на базе. Об этом пишет Associated Press 3 ноября.

"Нарушения включают сексуальное насилие при отягчающих обстоятельствах, сексуальное насилие, оскорбительный сексуальный контакт и преследование", — сообщила руководитель аппарата OIG Лиза Вондер Хаар.

В Национальном научном фонде США (NSF) заявили, что прилагают усилия для решения "повсеместной проблемы". Предотвращением сексуального насилия и домогательств и реагированием на них будет заниматься Рене Ферранти, назначенная специальным помощником директора NSF.

Рене Ферранти Фото: AP

Журналисты отметили, что на станции Мак-Мердо ряд женщин заявили о преследованиях или нападениях. Также сообщается, что многие участницы антарктической программы не получали должной поддержки со стороны руководства.

Так, одна из женщин призналась, что ее заставили продолжить работать с коллегой, который ее облапал. Еще одна женщина рассказала, что ее уволили спустя два месяца после того, как она рассказала работодателю, что подверглась сексуальному насилию.

Одна из собеседниц издания отметила, что была вынуждена носить с собой молоток для защиты. В статье также упоминается случай, когда руководство базы перевело обвинения с изнасилования на домогательства.

Согласно отчету NSF за 2022 год, 59% участниц антарктической программы заявили, что подвергались домогательствам или нападениям.

Директор NSF Сетураман Панчанатан заявил, что рад приветствовать Рене Ферранти. По его словам, решение проблемы с сексуальным насилием является приоритетом для него и агентства.

Напомним, 32-летняя Мишель Эндо рассказала о своей жизни Антарктиде, куда она переехала, чтобы работать "менеджером по гостеприимству" на станции Амундсен-Скотт. Она отметила, что в течение шести месяцев в году в Антарктиде абсолютно темно, и унылые условия могут вызвать расстройство, известное как "синдром зимовки".

О своем опыте работы на станции "Академик Вернадский" в Антарктиде также рассказал украинец Сергей Салло из Кропивницкого. Он признался, что не испытывал проблем с адаптацией, так как он привык работать в изоляции за время карантинных ограничений.