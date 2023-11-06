Пошли против полиции: протестующие в Турции пытались штурмовать авиабазу США

По данным журналистов, митинг был организован Фондом гуманитарной помощи (IHH) — исламским турецким агентством помощи, которое в 2010 году возглавило флотилию в Газу.

Турецкая полиция задействовала слезоточивый газ и водометы для предотвращения попыток пропалестинских демонстрантов атаковать авиабазу Инджирлик, где размещаются американские военные, из-за недовольства израильской операцией в Газе. Об этом сообщает DW.

Сотни протестующих снесли баррикады и столкнулись с полицией, используя спецсредства, при этом поднимая турецкие и палестинские флаги и скандируя лозунги.

Протестующие выразили свое недовольство против операции Израиля в секторе Газа и поддержкой США этой операции. Они также выдвигали требование о закрытии авиабазы.

Митинг был организован Фондом гуманитарной помощи (IHH), исламским турецким агентством помощи, которое в 2010 году возглавило флотилию в Газу, пытаясь прорвать осаду сектора, после чего израильские военные высадились на судно-флагман, девять пассажиров которого были убиты.

Напомним, что организации подконтрольные американскому миллиардеру Джорджу Соросу, оказывают финансовую поддержку активистам, выступающим на митингах против Израиля. Таким образом различные некоммерческие организации, поддерживающие действия ХАМАС получили с 2016 года 15 млн долларов.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 28 октября присутствовал на митинге в поддержку палестинцев. Он призвал граждан Турции осудить боевые действия Израиля в Секторе Газа и заявил, что Анкара намерена объявить Израиль "военным преступником".