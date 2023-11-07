В Польше отменили концерты "Пошлой Молли" после скандала с солистом группы (фото)

Концерты "Пошлой Молли" были запланированы в 6 городах Польши. Извиняясь, Кирилл Бледный назвал свои размышления о польском языке не самой удачной формой рефлексии и попытался заверить поклонников, что точно "не выступает за российский колониализм".

В Польше отменены концерты украинского музыкального коллектива "Пошлая Молли", фронтмен которого Кирилл Бледный оскорбил польский язык и предложил жителям страны "вступить в Российскую империю". Об отмене целого польского тура в Гданьске, Варшаве, Кракове, Познани и других городах сообщили организаторы концертов Winiary Bookings на странице в Facebook.

Концертные выступления украинской команды были расписаны на два ближайших месяца.

Накануне Кирилл Бледный выложил видеобращение, в котором с изрядной порцией обсценной лексики оценил особенности польского языка.

Расписание отмененных концертов "Пошлой Молли" в Польше

Бледный недоумевает, почему жители Польши говорят на "у**анским" языке, "ведь есть нормальный русский". Тем, для кого польский — родной, он посоветовал "вступить в Российскую империю", как это было раньше.

После того, как в СМИ появились новости о заявлении Бледного, артист извинился за свои слова, а свое высказывание назвал "толстенным рофлом" и "пародией на имперского русского". Еще он напомнил, что родился в Украине.

В прошлом году Бледный переехал из РФ в Польшу, где давал концерты в рамках тура Save Ukraine.

7 ноября Бледный "на более искреннем вайбе" записал строис. Он обратился к поклонникам своего творчества и сказал, что "настолько закопался в своем юморе", что может быть непонятно, какая у него позиция, свою позицию он называет проукраинский.

"Я абсолютно адекватный человек, я не глупый человек, — заверял музыкант свои 808 тысяч подписчиков в Instagram. — Мне не хотелось бы чтобы вы думали, что я "угораю" над трагедией. У меня другой посыл. Это не самая удачная форма рефлексии…".

Он сказал, что шутка была неудачной, и что "точно не будет выступать за российский колониализм, как это могло кому-то показаться".

Напомним, что 6 ноября в Польше перевозчики заблокировали проезд грузовиков через границу с Украиной. По данным Госпогранслужбы Украины, организаторы протеста решили пропускать по одному грузовому автомобилю в час.

Также сообщалось, что российская пропаганда распространяет в Польше фейки о войне в Украине.