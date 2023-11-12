Премьер Виктор Орбан подыгрывает российским нарративам и побуждает граждан ответить "нет" на основной вопрос консультаций.

Власти Венгрии намерены организовать тринадцатые обсуждения с гражданами, фокусируясь на вопросе поддержки участия Украины в Европейском союзе. Об этом сообщает государственный секретарь венгерского правительства Тамаш Менцер, передает издание Alfahir.

"Считаете ли вы, что Украина имеет место в Европейском Союзе? Выскажите свое мнение во время национальной консультации, которая вскоре начнется!", – говорит Менцер на видео.

Избранное руководство Венгрии стремится акцентировать внимание на тезисах, соответствующих российским нарративам, в своих последующих высказываниях. Это может создать предпосылки для убеждения граждан отвечать отрицательно на ключевой вопрос консультаций, повторяя заботы, соответствующие российским интересам.

"Сейчас в Украине идет война, поэтому, если страна будет принята в Европейский Союз, то война будет перенесена в сообщество, и значительная часть ресурсов ЕС также пойдет в Украину" – говорит госсекретарь.

Таким образом предполагает, что членство в ЕС означает некие военные обязательства, и что принятие Украины может быть реализовано уже в ближайшее время, во время нынешнего состояния войны. Правда заключается в том, что членство Украины не накладывает на членов Союза никаких военных обязательств, а все обязательства страны могут решать совместно, поэтому Виктор Орбан, как всегда, может воспользоваться возможностью шантажа, созданной правом вето.

Другое утверждение, которое будет подчеркиваться в ходе консультаций, — что средства, предназначенные для Венгрии, будут перераспределены в пользу Украины, также не соответствует реальной ситуации.

Также во время консультаций правительство Орбана готовится использовать против Украины аргумент с ущемлением прав венгерского меньшинства.

"У национальных общин в Украине отобрали существующие права, права венгерской национальной общины, и эти права не возвращены по сей день", – говорит на видео Менцер.

17 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился в Китае с президентом России Владимиром Путиным. В СМИ передавали, что чиновник заявил о необходимости "положить конец" антироссийским санкциям, боевым действиям в Украине и потоку беженцев.

На известие о встрече политиков в Пекине отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он выразил надежду, что Орбан "по крайней мере вымыл и продезинфицировал руки после рукопожатия с Путиным".

Венгерские оппозиционеры устроили акцию протеста возле офиса Орбана. Политики облили забор красной краской и осудили контакт правительства с Россией.

Коллеги премьер-министра Венгрии из других стран также негативно высказались о встрече в Китае.