В "юбилей" аннексии Крыма: стало известно, когда в России проведут выборы президента, — росСМИ

Российские журналисты пишут, что президентские выборы могут состояться 17 февраля, на годовщину одобрения проекта договора о "присоединении" Крыма к России

В России заговорили о дате проведения президентских выборов. Российские СМИ ссылаясь на собственные источники говорят, что следующие выборы приурочат к "юбилею" аннексии Крыма. Их планируют назначить на 17 марта 2024 года. Об этом пишет издание The Moscow Times.

Отмечается, что объявили дату выборов в РФ могут 13 декабря. Именно в марте 2024 года исполнится 10 лет, как Верховная Рада Крыма объявила о "независимости" Крыма. В частности, 17 марта 2014 года российский президент одобрил проект договора о "присоединении" Крыма к России.

Также СМИ пишут, что Владимир Путин не объявлял о намерении баллотироваться. Впрочем сообщается, что его кандидатуру может выдвинуть инициативная группа, подбор которой уже начался. В такую группу может войти режиссер Никита Михалков, врач Леонид Рошаль, певец Шаман (Ярослав Дронов), первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Кроме того, среди людей, которые будут выдвигать кандидатуру Путина на выборах, могут быть люди, которые связаны с войной в Украине.

Выборы президента РФ

По словам экс-главы ГУР Валерия Кондратюка, на следующих президентских выборах Путин может не выдвигать свою кандидатуру. Он сказал, что действующий президент РФ может потерять власть после давления элиты на фоне успехов украинских военных на фронте. Одним из кандидатов на место президента РФ, по мнению Кондратюка, может стать губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Также место президента может занять действующий премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кроме того, как рассказывал в сентябре исполнительный директор Украинского института будущего Вадим Денисенко, около 25% россиян хотят видеть президентом нового человека, а не Владимира Путина. Кроме того, около 50% хотят, чтобы именно действующий президент РФ назвал своего преемника.

Также в отчете Института изучения войны (ISW) от 8 ноября отмечали, что Путин в своей предвыборной кампании не будет концентрировать внимание на войне с Украиной. Вероятно российский президент сделает ставку на "стабильности России".

Напомним, в октябре российские издания сообщали, что в России ищут людей, которые будут агитировать россиян проголосовать за Владимира Путина. В частности, они должны быть узнаваемыми, поддерживать войну в Украине и Путина.

Также сообщалось, что во время избирательной кампании не будут регистрировать кандидатов моложе 50 лет. Вероятно, это будет делаться для того, чтобы не испортить имидж действующему президенту России Владимиру Путину, которому 71 год.