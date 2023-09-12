"Приятная новость": 25% россиян хотят получить нового президента и назвали имя преемника

По словам главы Украинского института будущего Вадима Денисенко, поддержка нынешнего главы РФ снижается и этот процесс активизировался после военного мятежа. В то же время многие граждане напуганы будущим, которое их ждет.

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Около трети россиян желают, чтобы у них появился новый президент вместо Владимира Путина. Об этом рассказал исполнительный директор Украинского института будущего советник руководителя Украинской добровольческой армии Вадим Денисенко в интервью "Эспрессо" 12 сентября.

По его словам, Украинский институт будущего неоднократно проводил в России социологические опросы и за последний год многое изменилось. Глобально на позицию россиян повлияли действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в июне этого года. Поддержка власти Кремля продолжает снижаться.

"За последний год резко упал уровень доверия к Владимиру Путину, и причиной этого был марш Пригожина, он упал на 7%. Больше всего упал рейтинг доверия к Кадырову, минус 15%", — говорится в сообщении.

В то же время россияне начали впервые говорить о том, чтобы именно Владимир Путин назвал им имя своего преемника в будущем, ведь им страшно за то, каким оно может оказаться.

"25% россиян говорят о том, что они хотят видеть нового президента. Почти 50% говорят о том, чтобы именно Путин назвал своего преемника. А среди тех, кого они считают наиболее вероятным — это премьер-министр РФ Мишустин, у которого сейчас, если бы не было Путина, рейтинг составляет 24%, и это приятная новость для нас, потому что хочется, чтобы Путин, испугавшись этой цифры, начал уничтожать своих ближайших конкурентов", — продолжил Вадим Денисенко.

Напомним, 16 августа сообщалось, что из-за давления элит Путин в 2024 году может сделать президентом РФ своего преемника. Экс-глава Службы безопасности Украины Валерий Кондратюк отметил, что российские элиты давят на власть в Кремле, поэтому следующим главой государства России может стать Алексей Дюмин