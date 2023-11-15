Суд разрешил: Трамп может участвовать в выборах президента США

Остановить президентскую кампанию бывшего лидера Белого дома мог один пункт конституции времен гражданской войны, но это не сработало. Судья отклонил аргументы.

Судья американского штата Мичиган принял решение, что 45-й президент США Дональд Трамп может остаться в первичных бюллетенях штата президентских выборов-2024. Об этом сообщает Associated Press.

Пункт конституции времен гражданской войны о восстании не помог остановить выдвижение кандидатуры Трампа на выборы. Судья претензионного суда Джеймс Редфорд отклонил аргументы о том, что роль экс-главы Белого дома в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года означала, что суд должен был признать его неправомочным на пост президента.

"Решение о том, является ли то или иное событие восстанием и принимал ли кто-то участие в нем, — это еще вопрос, который должен выяснять Конгресс, а не один судебный чиновник", — заявил Редфорд.

Дело Трампа — важное о 14-й поправке

Суд штата второй раз за неделю отказывается отстранить Дональда Трампа от первичного голосования согласно одному из положений 14-й поправки, которая устанавливает, кто может баллотироваться на пост президента.

14-поправка означает, что этого не может делать лицо, которое, приняв ранее присягу как член Конгресса, или чиновник США, или член законодательного собрания какого-либо штата, или исполнительный или судебный чиновник, затем приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов или оказало помощь или поддержку врагам государства.

Ранее Верховный суд Миннесоты принял решение, что Трамп может остаться в первичном голосовании в этом штате, поскольку выборы являются партийным соревнованием, во время которого конституционное право на участие в выборах не является проблемой.

6 ноября в СМИ сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп уже определился с тем, кого он планирует привлечь к суду в случае его победы в выборах 2024 года. В частности речь шла о бывших чиновниках из его администрации.