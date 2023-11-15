"Катастрофа и унижение": в Госдуме РФ оценили пенсии россиян и похвалили США

По словам российского депутата Николая Арефьева, РФ "унизительно отстает" от других стран, несмотря на то, что является "богатейшим государством".

В Государственной Думе Российской Федерации впервые за долгое время рассказали о сложном положении российских пенсионеров, которые едва выживают в условиях масштабного роста цен и низких пенсий. Суммы выплат пенсионерам отстают от европейских в несколько раз, сообщает The Moscow Times.

По информации журналистов, пенсии россиян назвали "катастрофой" и "унижением". Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев сообщил, что пенсии в разы отстают от выплат в Европе и США: "Оно катастрофически низкое… К сожалению, наши пенсии отстают от пенсий европейских стран в пять-шесть раз, не говоря уже о США, о таких богатых странах, как Норвегия".

По его словам, РФ "унизительно отстает" от других стран, несмотря на то, что является "богатейшим государством". Например, средняя пенсия во Франции около 1400 евро, а в России — около 140 евро.

Арефьев считает, что на 16 000 рублей (6354 грн — ред.) средней пенсии прожить невозможно. При этом, политик никаких мер для исправления ситуации не предложил. Будущим поколениям в России, вероятно, будет сложнее.

Пенсии украинцам, работавшим в РФ

После широкомасштабного вторжения РФ фактически прекращен документооборот и контакты между государственными учреждениями Украины и России. Поэтому подтверждение продолжительности трудового стажа и суммы заработка тем, кто работал в России хочет выйти на пенсию в Украине, стало невозможным.

Сейчас те украинцы, которые проживали в РФ или в оккупированных регионах, а затем переехали на подконтрольные Украине территории, должны иметь подтверждение от Пенсионного фонда России, что страна-агрессор не выплачивает им пенсии. Этого требует действующее законодательство.

Напомним, 13 сентября сообщалось, что РФ потратила на удары по Украине пенсии 500 тысяч россиян. В СтратКоме ВСУ подсчитали, что за это время Россия потратила до ста миллионов долларов на иранские беспилотники, которыми атаковала территорию Украины.