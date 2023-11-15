На войну вместо срока: Кремль не видит проблем в массовом помиловании убийц в РФ, — росСМИ

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, в России делаются исключения для определенных случаев, при которых преступников могут досрочно отпустить.

Бывшие заключенные, участвующие в войне с Украиной, получают помилование от Владимира Путина, независимо от тяжести совершенных преступлений и общественного резонанса, который получают такие дела. Кремль не видит необходимости делать для них исключение. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Существует определенная практика, которая реализуется, и, насколько мне известно, в этой практике никаких исключений нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", — сказал представитель Песков (его цитирует ТАСС).

Напомним, что 9 ноября стало известно о помиловании Сергея Хаджикурбанова и Владислава Канюса.

Бывший оперуполномоченный УБОП Хаджикурбанов в 2014 году был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в убийстве обозревателя "Новой газеты" Анны Политковской, совершенному в 2006 году. Канюс получил в 2022 году 17 лет колонии за убийство его бывшей девушки — 23-летней Веры Пехтелевой. Ее тело было обнаружено в доме Канюса с многочисленными травмами — экспертиза насчитала более 100 увечий.

30 октября сообщалось, что появились детали убийства целой семьи в Волновахе. Российские военные имели при себе приборы ночного видения и глушители, и убивали людей прямо в кроватях. Ни одна из жертв не пошевелилась, пока в доме "хозяйничали" убийцы.

5 октября сообщалось, что от рук россиян, воевавших в Украине, умерли уже минимум 27 сограждан. За первые дни октября бывшие наемники уже успели убить на родине трех человек, одна из жертв — 4-летний ребенок. В августе экс-наемник ЧВК "Вагнер" и его знакомый лишили жизни сразу шесть человек.