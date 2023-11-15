Принятие Украины в НАТО "неприемлемо", а Евросоюз — полезный "идиот" Вашингтона, — МИД РФ

По словам Марии Захаровой, санкции — часть "гибридной войны", которую ведет Запад против РФ. Новые ограничения распространяются на военных и IT-специалистов, связанных с РФ.

Представитель МИД России Мария Захарова в беседе с журналистами 15 ноября говорила о новом пакете санкций и также заявила, что вступление Украины в НАТО в любой форме для РФ "неприемлемо", передает Sky News.

Такому заявлению предшествовали слова бывшего генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который предложил принять Украину в военный альянс, при этом в текущих обстоятельствах Украина лишилась бы территорий, подконтрольных РФ, об этом писало британское издание The Guardian.

Евросоюз стал "полезным идиотом" Вашингтона

Мария Захарова, говоря о новом, уже 12-м по счету пакете санкций ЕС против РФ, отметила, что ограничения распространяются на военных и IT-специалистов, связанных с РФ.

Комиссия ЕС также планирует ввести дополнительные меры против более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

По словам Захаровой, санкции — часть "гибридной войны", которую ведет Запад против РФ, но они ни к чему не приведут. А из-за бесконечного потока ограничений в отношении России ЕС превратился в "полезного идиота" Вашингтона", — сказала она.

Напомним, что Венгрия потребовала пересмотра европейской политики относительно вступления Украины в ЕС.

Также сообщалось, что, согласно исследованию Russian Field, в РФ сторонников переговоров стало больше, чем поддерживающих войну.