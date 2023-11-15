"128 кг обогащенного урана": Иран может создать три ядерные бомбы, – Reuters

По информации МАГАТЭ, темпы обогащения урана Ираном замедлились в три раза с начала года, но напряженность между агентством и Ираном только возросла.

Согласно отчету Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60% чистоты, близкой к оружейной, чтобы создать три атомные бомбы. В отчете, представленном в среду, 15 ноября, также отмечается, что Исламское государство до сих пор препятствует проверкам МАГАТЭ. Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении говорится, что Иран игнорирует призывы Запада остановить ядерную программу и допустить экспертов МАГАТЭ на свои ядерные объекты, что создает проблему как для агентства, так и для западных стран.

За два месяца запасы иранского урана, обогащенного до 60%, выросли на 6,7 кг и по оценкам экспертов составляют 128,3 кг, говорится в отчете МАГАТЭ. Это более чем в три раза превышает вес урановой массы (примерно 42 кг), которой по определению МАГАТЭ теоретически достаточно для создания ядерной бомбы при дальнейшем обогащении.

"Это довольно большое количество, особенно если вы не используете его ни для чего", – сказал журналистам дипломатический источник на условиях анонимности.

Имеется ввиду, что Иран – единственная страна, которая обогатила уран до высокого процента чистоты, не производя ядерного оружия. Оружейная частота обогащенного урана, который применяется для создания ядерного оружия, составляет около 90%.

Темпы обогащения урана Ираном замедлились примерно в три раза с начала года, что, по словам дипломатов, является очевидным результатом непрямых переговоров с США, которые вероятно привели к обмену пленными между двумя странами в сентябре.

Количество действующих каскадов или кластеров центрифуг для обогащения урана также не изменилось, говорится в докладе. Однако напряженность между агентством и Ираном только возросла.

Совет управляющих организации ООН по ядерной безопасности, в состав которой входят 35 стран, год назад принял резолюцию, предписывающую Ирану разрешить расследование МАГАТЭ по следам урана, обнаруженным на трех незаявленных объектах. С тех пор МАГАТЭ сократило список объектов до двух, но никакого другого прогресса достигнуто не было.

Напомним, СМИ показали подземный ядерный объект Ирана. Самая мощная противобункерная бомба GBU-57 способна проникать на глубину около 60 метров, но Тегеран построил объект на глубине до 100 метров в толще горы. Это делает его труднодоступной целью и вызывает беспокойство в США.

Ранее Фокус писал, что США побуждают Иран к ядерной деэскалации. США и западные союзники опасаются, что ядерная программа Ирана может быть прикрытием для разработки ядерного оружия. Тегеран отрицает наличие таких действий.