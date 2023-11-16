Масштабная автокатастрофа в Индии: рейсовый автобус слетел со склона, много погибших (фото)

Автобус слетел с дороги и пролетел 250 метров вниз. Местные жители самостоятельно смогли достать из салона 17 человек.

В Индии в районе Дода с холма на скорости вниз слетел автобус с пассажирами. На данный момент известно о по меньшей мере 38 погибших. Об этом пишет местное издание Hindustan Times.

Рейсовый автобус направлялся из Киштвара в Джамму и должен был преодолеть расстояние в 200 км. Транспортное средство слетело с дороги и упало 250 метров вниз возле Трунгала в районе Ассар района Дода.

Полиция сообщила, что 17 человек вытащили из автобуса и срочно доставили в ближайшую больницу.

"38 человек погибли и 17 получили травмы. Водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и покатился", — сообщили в полиции.

Местные жители были одними из первых, кто отреагировал на ДТП. Они вытаскивали уцелевших пассажиров. Некоторые из них были в тяжелом состоянии.

На момент ДТП в автобусе было 55 пассажиров.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования погибшим.

Напомним, что в Египте полицейский расстрелял автобус с туристами из Израиля. В результате атаки погибли двое израильтян.

Ранее сообщалось, что 21 человек погиб, 15 — получили ранения в результате аварии рейсового автобуса, который упал с эстакады в районе Местре близ Венеции. Погибли пятеро украинцев.