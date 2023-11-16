"Акт мести Кремля": президенты Финляндии и Германии обвинили РФ в миграционном кризисе

По словам финского главы государства Саули Ниинисте, Москва не может смириться с тем, что теперь она граничит с еще одним членом НАТО, поэтому устраивает провокации.

Президент Финляндии Саули Ниинисте убежден, что увеличение количества беженцев из Российской Федерации является "актом мести Кремля" Это может быть сделано с целью дестабилизации ситуации на Западе. Об этом пишет The Guardian.

По его словам, после вступления Финляндии в НАТО страна должна быть готова к различным провокациям со стороны соседнего государства. Москва может применить "определенные злые намерения".

"Граждане третьих стран прибывают из РФ, где им, вероятнее всего, оказывают помощь за определенную плату. Да, нам сейчас напоминают каждый день, что Финляндия вступила в НАТО. Я думаю, что на этот раз, возможно, именно DCA (соглашение об оборонном сотрудничестве — ред.) спровоцировало ситуацию", — заявил Саули Ниинисте.

Комментарий главы государства связан с сообщением от финской пограничной службы о том, что постоянно растет количество граждан РФ, которые хотят найти приют в стране НАТО.

Обычно российские пограничники не пропускали через границу людей, у которых нет действительной визы с ЕС. На этой неделе ситуация изменилась и связано это может быть с планами Хельсинки подписать документ про оборонное сотрудничество с Вашингтоном.

Высказался на эту тему и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает DW. По его словам, в последнее время участились случаи, когда мигранты попадают в Центральную Европу через другие маршруты. К примеру, из РФ через Беларусь и Польшу в Германию.

"Конечно, это не облегчает внутригерманские дебаты о миграции и приеме беженцев. Я считаю, что люди в России и других странах хорошо знают, насколько сложны эти дискуссии, и что они также вызывают внутренние беспорядки и, соответственно, политические трудности в таких странах, как Финляндия и Германия. Поэтому я подозреваю, что это происходит намеренно", — заявил президент Германии.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что Финляндия запретила россиянам заезжать в страну на велосипедах. Связано это с тем, что поток граждан на этом виде транспорта значительно увеличился. После этого власти решили ввести ограничения.